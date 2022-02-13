نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف الضمان الاجتماعي المطور فبراير 2022 الموعد وخطوات الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف الضمان الاجتماعي المطور، استمراراً لما تقدمه الدولة من جهود كبير تجاه مواطنيها أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن فتح باب التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد لحصول المواطنين على دعم نقدي مقدم بهدف المساعدة في توفير حياة أسرية أكثر استقراراً ولا يقف الهدف عند توفير دعم نقدي فقط بل يقدم النظام الجديد مجموعة من الخدمات المتنوعة للمستفيدين من النظام ويدعم الأسر الأشد احتياجاً وذلك من اجل توفير حياة اجتماعية واقتصادية تتوافق مع رؤية المملكة، وفي هذا المقال سنقدم لكم موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور وخطوات الاستعلام عن حالة الطلب المقدم.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور فبراير 2022

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن فتح باب التسجيل للحصول على الدعم منذ تاريخ 20/11/2021 وان التسجيل متاح حتي الآن وبعد دراسات الحالات المتقدمة ومعرفة مدي الاستحقاق تم أول صرف دفعة من الدعم في اليوم ال20 من شهر يناير الماضي للمتقدمين بالحصول على الدعم منذ ديسمبر الماضي وتزداد معدلات البحث عن الموعد الجديد للصرف وقد تم الإعلان من قبل الوزارة أنها تعمل حالياً على تحديد موعد وتاريخ ليتم صرف الدعم فيه وسوف يتم صرف دعم شهر فبراير قبل نهاية الشهر بأيام قليلة.

خطوات الاستعلام عن استحقاق المعاش المقدم

بعد التقديم للحصول على المعاش تقوم الجهات المعنية بدراسة الحالة ومعرفة مدي توافر الشروط المطلوبة في المتقدمين وبعد مرور شهر من تاريخ التقديم يتم صرف المعاش وذلك في حال الاستحقاق وهناك عدد من الخطوات يتم القيام بها من اجل الاستعلام عن حالة الطلب وهي كالآتي:

وهناك عدد من شروط الاستحقاق التي أعلنت عنها الوزارة يجب توافرها للحصول على الدعم كما ان هناك حالات يتم فيها إيقاف صرف الدعم ومنها عدم تحديث البيانات حيث يتوجب على المستفيد تحديث البيانات بشكل شهري ومن الحالات التي يتم فيها وقف الدعم أيضاً هي إدخال بيانات غير صحيحة أثناء التسجيل أو توافر فرصة عمل مناسبة ورفض المستفيد من القيام بالعمل رغم قدرته على إنجاز العمل المقدم.