أبوالغيط فى افتتاح أسبوع التنمية المستدامة: التضامن العربى أساس الإنجاز

جدة - نرمين السيد - وألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، كلمة حول التنمية المستدامة، وإلى نص الكلمة:

معالى الدكتورة هالة السعيد

​وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية

الدكتورة رولا دشتى

​الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا

السادة ممثلو الهيئات الدولية والشركاء الاستراتيجيون

السيدات والسادة،

يطيب لى أن أشارككم اليوم افتتاح أعمال النسخة الرابعة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة، واسمحوا لى أن أتقدم بالشكر إلى معالى السيدة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعاونها، ومن خلال شخصها الكريم إلى جمهورية مصر العربية التى وفرت كل الظروف الملائمة لجمعنا فى هذا المحفل المهم... كما أتقدم بالشكر إلى جميع الشركاء الذين ساهموا فى الإعداد الجيد لهذه الفعالية، التى أصبحت منصة للوقوف على واقع أجندة التنمية المستدامة فى المنطقة والنظر فيما يجب عمله لتسريع وتيرة تنفيذها.

السيدات والسادة،

مرت سنتان على ظهور الجائحة الصحية التى كانت حملا ثقيلا، واختبارا عصيبا للبشرية جمعاء... تجاوزت فى آثارها ومداها أزمات أخرى مرت بها... إننا، وإن كنا لا ندرك تبعات هذه الجائحة الاقتصادية والاجتماعية على نحو دقيق، إلا أن المؤشرات الأولية المتوفرة لدينا سلبية ومقلقة.

وعلى الصعيد العربى، يفيد التقرير الاقتصادى العربى الموحد لعام 2021 الصادر حديثا عن جامعة الدول العربية، والذى أدعوكم إلى الاطلاع عليه، لما فيه من معطيات دقيقة وموثوقة عن الاقتصادات العربية... أقول... يفيد هذا التقرير بأن الناتج الإجمالى فى الدول العربية بالأسعار الجارية سجل انكماشا قدره 11.5% مقارنة بعام 2019، وتقدر الخسارة فى الناتج المحلى لعام 2020 – السنة الأولى من الجائحة – بأكثر من 220 مليار دولار... ويضيف التقرير بأن هذا التراجع لم تشهد الدول العربية مثله حتى فى أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2009.

لقد زادت هذه الأعباء من حجم التحديات المعقدة التى كانت المنطقة العربية تواجهها قبل الجائحة، بل وساهمت فى تأزم الأوضاع فى البلدان التى تعانى من نزاعات، وتلك التى تعيش مخاض أزمات سياسية عسيرة، وأخص هنا بالذكر تونس ولبنان والسودان... إن تدهور مؤشرات التنمية المستدامة بسبب الجائحة أمر لا يحتاج إلى بيان، إذ زادت الفوارق بين الدول وداخلها، واتسعت هوة انعدام المساواة حيث ارتفعت أرقام الفقر متعدد الأبعاد والبطالة وزادت الفجوة الغذائية... وكما تدركون جميعا، فإن هذه الظروف تشكل مناخا ملائما لعودة آفات اجتماعية كعمالة الأطفال والعنف وعدم المساواة بين الجنسين.

السيدات والسادة،

بالرغم من هذه الظروف والعقبات، مازلت أرى أننا نملك الفرصة للتأثير فى مجريات الأحداث والدفع مجددا بمسار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 لاستعادة المكاسب التى حققناها قبل الجائحة... ومن أجل هذه الغاية نحتاج إلى استجابة سريعة منسقة وشاملة، أساسها التعاضد والتضامن العربى لدعم اقتصادات الدول الأكثر هشاشة وتضررا... كما نحتاج إلى اغتنام كل الفرص التى تتيحها هذه الأزمة الصحية، ومنها على سبيل المثال زيادة الوعى بأهمية السياسات البيئية فى التنمية، وعودة مواضيع الاستدامة على رأس الأولويات الوطنية والدولية، فضلا عن تعزيز السياسات الوطنية للتعامل مع الأوضاع الطارئة والكوارث... ودعم قدرة المجتمعات على الصمود فى مواجهة هذه الأحداث غير المتوقعة.

الحضور الكريم،

لقد أشرت، كلما أتيحت لى الفرصة للحديث عن تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، إلى موضوع التمويل... وهو موضوع لا أمل من التأكيد على أهميته والدعوة إلى توفير موارد مالية إضافية لتسريع وتيرة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة... وأجدد من هذا المقام دعوتى إلى كل الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية إلى زيادة المخصصات الموجهة للمنطقة العربية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها قبل حلول عام 2030.

وعلى صعيد آخر، يمثل البعد البيئى أحد الركائز الثلاث للعمل المستدام، إذ لا يمكن تحقيق تقدم اقتصادى واجتماعى على حساب الطبيعة... ولقد رأينا كيف ساهم تواتر الكوارث الطبيعية مؤخرا فى اندلاع أزمات كبرى تجاوزت خسائرها بكثير كلفة التحول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام... إن الاستثمار فى المشاريع المستدامة وتشجيع المبادرات البيئية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال الابتكار التكنولوجى من شأنه معالجة آثار التغير المناخى والحد من انبعاث الغازات الدفيئة.

وفى هذا الصدد، أود الإشارة إلى أن المنطقة العربية ستحتضن قمتى المناخ لعامى 2022 و2023 فى كل من مصر والإمارات، وسيتم خلالهما مناقشة مواضيع فى غاية الأهمية والالحاح بالنسبة للدول العربية، وأعنى هنا الملفات المتعلقة بتقييم الخسائر الناجمة عن التغير المناخى والتعويض عنها، وتوطين التكنولوجيا وتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريع التكيف المناخى... وأتمنى أن نستغل هذه الفرصة المهمة للدفاع عن المصالح العربية باعتبار المنطقة من أكثر المناطق تضررا بتغيرات المناخ، وفى ضوء أن أبناءها يدفعون ثمنا غاليا جراء هذه الظاهرة الخطيرة سواء فيما يتعلق بالأمن الغذائى أو الشح المائى أو غير ذلك من القضايا التى تؤثر على استقرار المجتمعات واستدامة التنمية.

فى الختام، أتمنى أن تخرج هذه الفعالية بتوصيات قوية تخدم الجهود العربية لاستئناف مسيرة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة فى المنطقة، حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا فى الآجال المحددة... كما أتمنى أن نستغل فرصة انعقاد الأسبوع العربى للتنمية المستدامة سنويا لإطلاق مشاريع عربية والترويج لها، مع التأكيد على تقديم تقارير دورية حول تنفيذها.

أجدد شكرى لكل من ساهم فى إنجاح هذه الفعالية، ولكل من لبى دعوة المشاركة، وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.

وشكرا لكم