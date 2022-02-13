عاجل- الغرب يغلق الأجواء الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أفاد موقع Strana.ua، نقلا عن مصادره، أنه اعتبارا من غدا الإثنين، سيكون المجال الجوى الأوكرانى مغلقا أمام حركة الطيران بمبادرة من شركات التأمين الغربية.

وقال مصدر مطلع فى سوق التأمين، إن شركات التأمين البريطانية، أخذت تفرض حصارا على المجال الجوى لأوكرانيا.

وأضاف: "اعتبارا من منتصف نهار يوم الإثنين، لن تهبط ولن تقلع أى طائرة فى أوكرانيا".

وأكد المصدر، أن أكبر شركات التأمين البريطانية التى تقوم بإعادة تأمين الشركات الدولية الأخرى، بعثت اليوم رسالة رسمية إلى جميع الشركات المالكة للطائرات فى العالم، نوهت فيها بأن التغطية التأمينية فى أوكرانيا لأى طائرة ستتوقف عن العمل فى غضون 48 ساعة، لذلك يجب على هذه الطائرات مغادرة أوكرانيا خلال هذه الفترة.