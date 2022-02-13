"أغبى سؤال".. مقابلة عمل غريبة تثير اهتمام الملايين

لم تدرك سيدة أميركية أن كلامها الذي كانت تتفوه به قبيل مقابلة عمل مسجل بالصوت والصورة، كما لم تدرك أنه سيصل إلى نحو 7 ملايين شخص في العالم.
وكانت شيلين مارتينيز تستعد أمام جهاز حاسوبها لإجراء مقابلة مع شركة طيران محلية في الولايات المتحدة، للفوز بوظيفة مضيفة طيران.
وقبيل دقائق من المقابلة، سمعت شيلين وهي تتحدث مع شخص مجهول لم يظهر في الفيديو، بنبرة ساخرة عن المقابلة.
وطرحت سؤالا هو: "ما هو انطباعك عن شركة (SkyWest Airlines) وما هو صداها لديك؟".
وقالت ساخرة: "هذا أغبى سؤال وأكثرها سخافة سمعته في حياتي".
وفجأة، تغيرت ملامح شيلين بعدما لاحظت أن كاميرا منصة الموقع الرقمي الخاص بالشركة سجّل كلامها.
وحاولت التبرير، قائلة إنها كانت تتدرب ولم تكن تدرك أن الكلام مسجل، وقدمت اعتذارها قائلة: "أنا آسفة للغاية".
وأعلنت مارتينيز لاحقا على وسائل التواصل الاجتماعي أنها "لم تحصل على الوظيفة" وأنها أيضًا معرضة لخطر الطرد من وظيفتها الحالية بعد أن علم رئيسها عن عملية البحث السرية عن عمل.
وعلى منصة "تيك توك"، انتشر الفيديو على نطاق واسع، حاصدا نحو 7 ملايين مشاهدة، ونال أكثر من مليون إعجاب.
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