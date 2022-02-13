الخطوات المتبعة للحصول على قرض السيارة من بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات والبرامج للمواطنين السعودين منها برنامج تقسيط السيارات والذي يخدم الأشخاص الذين يعملون في مؤسسة ما داخل البلاد موظفاً كان أو عسكرياً أو شخصاً يعمل بحرفة ويحصلون على راتب شهري في الحصول على سيارة في مقابل أقساط شهرية يتم تحديدها وفقاً لدخل المواطن، ويوفر بنك الراجحي للمواطنين خلال هذا البرنامج الحصول على سيارة جديدة أو مستعملة.

مميزات قرض السيارة من بنك الراجحي

يستفيد المواطنين من برنامج تقسيط السيارات الذي يقدمه بنك الراجحي في الحصول على المميزات التي سوف نوضحها فيما يلي:

يحصل العميل على السيارة من البنك مسجلة بإسمه ولكن البنك يقوم برهنها حتى ينتهي العميل من سداد كافة الأقساط.

تم وضع شروط برنامج التقسيط وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية دون وجود مخالفات شرعية.

تنظر الجهات المختصة في طلب التقديم الوارد من قبل العميل دون تأخير خلال فترة 24 ساعة.

يتمتع المستفيدين من برنامج التمويل بفترة سداد تصل إلى 8 سنوات.

يتمكن العملاء من الحصول على السيارات الجديدة وكذلك المستعملة من خلال برنامج التمويل.

يستطيع العملاء الحصول على مبلغ قدره 60.000 دينار إذا كان العميل يمتلك وظيفة تسمح بهذا ثم يقوم بتحويل راتبه الشهري عبر البنك.

الخطوات المتبعة للحصول على قرض السيارة من الراجحي

هناك بعض الخطوات التي يتبعها الشخص في الحصول على قرض بنك الراجحي للحصول على سيارة في حالة المستعملة أو الجديدة وهي كالآتي: