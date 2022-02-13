تعلن الإدارة العامة للخدمات الطبية ، التابعة لوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن حاجتها لموظفين لشغل بعض الشواغر الوظيفية بالكادر النسائي ، حيث طرح الموقع الرسمي علي بوابة القبول الخاصة بوزارة الدفاع السعودية ، عن طلب معلمات رياض أطفال من النساء ، وذلك ضمن وظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع السعودية ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف علي طريقة التسجيل والتقديم علي الوظيفة للكادر النسائي وأهم متطلبات الوظيفة وكيفية البحث عن الفرص المتاحة الأخرى من فقرات المقال ، كما يمكنكم التعرف علي طريقة وشروط التقديم عبر بوابة القبول الموحد من وزارة الدفاع السعودية من خلال موقعنا ثقفني.

وظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع السعودية

أعلنت إدارة القبول الموحد بالإدارة العامة للخدمات الطبية التابعة لوزارة الدفاع السعودية منذ يومين عن توافر فرصة شاغرة للنساء علي وظيفة معلم رياض أطفال بالمهام التالية :

إعداد وتوفير جميع المحاضرات والأعمال المنزلية والمواد التعليمية على شكل ملاحظات ونشرات ومراجع كتب.

إعداد ومراجعة منهج المقرر وإجراءات التقييم.

تقديم خطط الدروس المكتوبة للمدير.

أن يكون مسؤولاً عن كتابة وتمييز وتصحيح:

تمرين الواجب المنزلي.

اختبار الفصل الدراسي.

امتحانات منتصف / نهاية الفصل الدراسي.

المهارات المطلوبة لوظيفة معلم رياض أطفال

تشترط مهنة معلم رياض أطفال لدي الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ، توفر مجموعة من المهارات التالية للعمل :

الاحتفاظ بسجلات مناسبة لكافة التقييمات وتقديم المعلومات التي قد تكون مطلوبة للمدير. المساعدة في إعداد بطاقات تقرير تقدم الطالب. الاحتفاظ بسجل حضور يومي للفصول وفقًا للإجراءات الحالية. الحفاظ على درجة عالية من السلوك المنظم والانضباط داخل حجرة الدراسة. الحضور والمشاركة الكاملة في اجتماعات وأنشطة المدرسة.

شروط وموصفات القبول والوظيفة

بيانات الوظيفة والمكان : مكان الوظيفة : الطائف ” مستشفيات القوات المسلحة بالطائف “. قطاع المنشأة : القطاع الحكومي ” الإدارة العامة للخدمات الصحية”. طبيعة عمل المنشأة : صاحب عمل (القطاع الخاص). الدور الوظيفي : التدريس والشؤون الأكاديمية. نوع التوظيف : متعاقد في الخدمات الطبية للقوات المسلحة. الوظائف المتاحة : 2.

شروط الموظف : المستوى المهني : متوسط الخبرة. عدد سنوات الخبرة : الحد الأدنى = 4 سنوات. منطقة الإقامة : المملكة العربية السعودية. الجنس : أنثى. الجنسية : السعودية. الشهادة : بكالوريوس.



والإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع السعودية توفر وظائف شاغرة بصورة دائمة عبر منصة القبول الموحد.