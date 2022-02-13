طريقة استقدام الزوجة من خلال أبشر وشروط استقدام زوجة المقيم والأبناء إلكترونيا

طريقة استقدام الزوجة من خلال أبشر وشروط استقدام الزوجه للسعوديه عدد كبير من الوافدين والمقيمين على أراضي المملكة في في السعودية يرغبون في معرفة شروط استقدام زوجه للسعوديه، وذلك بعد أن صدرت قرارات جديدة تتعلق بانتشار فيروس كورونا في البلاد، حيث أن الوزارة أعلنت عن بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المقيم، لكي يستقدم زوجته إلى المملكة، وايضا هناك بعض الأوراق والمستندات التي يجب أن تتوفر و تكون صحيحة، وسوف نوضح خلال السطور التالية الشروط والأوراق المطلوبة لاستقدام الزوجة للسعودية

طريقة استقدام زوجه المقيم للسعودية

هناك عدة شروط أعلنت عنها الحكومة في المملكة العربية السعودية لكي يتم استقدام زوجة إلى أراضي المملكة

يجب أن يتم استخراج جواز سفر للزوجة من بلدها

يجب على الشخص المتقدم باستقدام الزوجة أن يكون مقيم في المملكة.

لا يجب أن يتم استخدام أكثر من زوجة واحدة للمقيم

يجب أن يقدم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لعملية الاستقدام

يجب التسجيل من خلال منصة أبشر

يجب أن يكون لديه عمل ثابت في المملكة

طريقة استقدام الزوجة الى السعودية

تعلن الوزارة في المملكه العربيه السعوديه لجميع المقيمين والوافدين، عن كيفية استقدام زوجة إلى أرض المملكة من خلال تقديم طلب إلكترونيا عبر منصة أبشر، التي تقدم العديد من الخدمات لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة من خلال اتباع الخطوات التالية

الضغط على الرابط الرسمي لمنصة ابشر الالكترونية

يختار المواطن أبشر أفراد ثم يسجل الدخول

يكتب اسمة امام اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح

يختار الإدارة العامة لشئون الوافدين ثم يضغط على خدمة طلب استقدام العوائل للمقمين

سوف يتم عرض كل التعليمات التي تخص استقدام الزوجه يجب الإطلاع عليها كاملة

بعد ذلك اضغط على طلب تأشيرة استقدام جديدة.

بعد ذلك يتم ظهور جميع بيانات مقدم الطلب والكفيل، يضغط على كلمة التالي وادخل بيانات مقدم الطلب، ثم يضغط على طلب تأشيرة اسفل الصفحة.

يكتب جميع بيانات الأفراد التي يتم استخدامها من المملكة ثم يضغط على تأكيد

وبذلك يتم ارسال رساله توك النجاح عملية تقديم الطلب وسوف يتم الرد خلال شهر من تاريخ التقديم ويمكن للشخص بعد أن نموذج من خلال الضغط على أيقونة طباعة

اذا لم يتم الرد خلال 30 يوم يعتبر الطلب ملغي ويجب تقديم طلب آخر