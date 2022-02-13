الحصول علي مساعدة مالية من الديوان الملكي لتسديد القروض والديون والعلاج وكيفية التقديم

الحصول علي مساعدة مالية من الديوان الملكي تحرص المملكة العربية السعودية على تقديم كافة الطرق التي تساهم في تيسير الخدمات الحكومية لأبناء الوطن السعودي، ومن بينها خدمة طلب مساعدات مالية وطلب تسديد القروض وتسديد الديون وغيرها من الديوان الملكي بالسعودية، ويحرص الديوان الملكي علي تقديم كافة الخدمات والمساعدة للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، ومساعدتهم علي الاحتياجات الشخصية وسداد الديون وطلب العلاج للمرض، والأعفاء من الديون والأقساط البنكية للمواطن الذي لا يقدر علي السداد، فيعمل الديوان علي تقديم كافة الخدمات والمساعدة لمواطني المملكة، وفيما يلي نتعرف معكم عبر السطور القادمة عن كيفية التقديم وما هي الشروط والأوراق المطلوبة للموافقة علي الطلب من قبل الديوان الملكي وكيفية كتابة طلب تسديد الديون من الديوان الملكي.

الحصول علي مساعدة مالية من الديوان الملكي

يعد الديوان الملكي السعودي واحد من الهيئات التنفيذية التابعة لملك السعودية، حيث يندرج تحت مظلته مجموعة من المكاتب الخاصة بمستشاري الملك في كافة شؤون المملكة.

ويقدم الديوان الملكي عدة خدمات ومن ضمنها المساعدات المالية المتاحة للمواطنين السعوديين، مثل التقديم على طلب علاجي أو طلب سداد قروض أو ديون وغيرهم والكثير من الخدمات الأخري التي يقدمها الديوان الملكي.

كيفية التقديم على طلب تسديد الديون من الديوان السعودي

يتيح الديوان الملكي للمواطنين بالمملكة العربية السعودية إمكانية التقديم لطلب تسديد دين علي المواطن أو حل مشكلة أو ضائقة مالية، وكل هذا يتم أرسال المشكلة او الطلب عن طريق إرسال برقية للديوان الملكي.

يجب أن تشمل برقية طلب تسديد الديون على جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم على طلب تسديد الديون، مثل الاسم ورقم الهوية وصورة منها ورقم الجوال، بالإضافة إلى نوع الدين المراد تسديده.

علاوة على ذلك يجب أن يقوم المتقدم بإرفاق كافة المستندات التي تثبت استحقاق المتقدم بمساعدة الديوان الملكي السعودي، بعبارة أخرى أن تثبت تلك المستندات الأزمة المالية التي يواجهها المتقدم بالإضافة إلى إثبات دَينه.

بعد ذلك يقوم المتقدم على طلب تسديد الديون بإرسال البرقية من خلال البريد الإلكتروني، وذلك لكي يحصل على رقم البرقية الذي يتيح له إمكانية متابعة طلب تسديد الديون الخاص به.

كيفية كتابة طلب تسديد الديون من الديوان الملكي

أولًا يجب أن تبدأ البرقية بتحية ملك المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان .

ثانيًا يتم توضيح كل ما يتعلق بطلب تسديد الديون بشكل مرتب اذا كان تسديد قرض أو علاج.

ثالثًا يجب إرفاق كافة المستندات التي توضح حالة المتقدم بالإضافة إلى البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم، وكيفية التواصل مع المتقدم.

أخيرًا يتم ختام البرقية بتحية الإسلام.

وختامًا نكون قد تعرفنا على كافة التفاصيل الخاصة بكيفية كتابة وإرسال طلب تقديم المساعدات المالية من الديوان الملكي.

يمكنك أرسال البرقية عبر البريد الملكي عن طريق البريد الممتاز من خارج او داخل المملكة العربية السعودية بعد كتابتها بصيغة صحيحة، عن طريق عنوان البريد الملكي بالمملكة العربية السعودية الرياض 12911 ، الهدا 7636 وقم بكتابة البريد الملكي بجانب عنوان المرسل.

طرق التواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

لقد أتاح المسؤولون عن المؤسسة الخيرية العديد من وسائل التواصل تيسيرًا على المواطنين في الاستفسار عن اي من الأمور التي تختص بطلب المساعدات سواء إن كانت مالية أو عينية وفيما يلي توضيح لطرق التواصل: