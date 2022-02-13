عاجل- أستراليا: الوضع فى أوكرانيا وصل لمرحلة خطيرة

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، إن تعليمات صدرت لموظفى السفارة الأسترالية فى العاصمة الأوكرانية كييف، بالانتقال إلى مكتب مؤقت فى مدينة "لفيف" الواقعة بغرب أوكرانيا على بعد حوالى 70 كيلومترا من الحدود مع بولندا، مجددة دعوتها للأستراليين لمغادرة أوكرانيا على الفور، وذلك إثر تدهور الوضع السريع على الحدود الروسية - الأوكرانية.





ونقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، عن رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، قوله إن الوضع وصل إلى مرحلة خطيرة للغاية، وأن الإجراءات العدوانية الأحادية الجانب التى تتخذها روسيا لتهديد أوكرانيا والتنمر عليها غير مقبولة على الإطلاق. وصعدت الولايات المتحدة وأوروبا التحذيرات من أن روسيا قد تشن هجوما وشيكا على أوكرانيا، فى حين رفض الكرملين الرد الدبلوماسى المشترك للاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى (ناتو) على مطالبه لخفض حدة التوتر ووصفه بأنه "عديم الاحترام".

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