خلال 24 ساعة.. تونس تسجل 3080 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الصحة فى بيان اليوم الأحد، أنه تم إجراء 11 ألفا و908 تحاليل مخبرية لتسجل التحاليل الإيجابية نسبة 25.86%، موضحة أن عدد المتعافين بلغ 6 آلاف و71 شخصا، ليصل إجمالى المتعافين 881 ألفا و205 أشخاص.

وأضافت أن إجمالى الوفيات بلغ - حتى الآن - 27 ألفا و65 شخصا، فيما بلغ إجمالى الإصابات 964 ألفا و957 شخصا، منذ ظهور أول إصابة بكورونا، خلال شهر مارس من 2020.

وأوضحت أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العامة والخاصة بلغ 1478 حالة، فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام الرعاية المركزة بالقطاعين العام والخاص 268 حالة، و57 حالة، على أجهزة التنفس الاصطناعى بالقطاعين العام والخاص.