أوربان يهدد بخروج المجر من الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - كشف رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، أمس السبت، عن احتمالية خروج المجر من الاتحاد الأوروبى، وهى المرة الأولى التى يطرح فيها السياسى اليمينى القومى مثل هذا الاحتمال.





وفى تصريحات خلال خطاب لمؤيديه فى العاصمة بودابست، اليوم الأحد، قال أوربان، إن الاتحاد الأوروبى يشن "حربا مقدسة، وجهادا تحت شعار حكم القانون".

وفى الوقت ذاته، طالب رئيس وزراء المجر بـ"تساهل" الاتحاد الأوروبى تجاه المجر، وإلا لن يتسنى الاستمرار فى مسار مشترك.

وتأتى تصريحات أوربان قبل أيام قليلة من إصدار محكمة العدل الأوروبية حكمًا بشأن آلية التكتل لحكم القانون فى لوكسمبورج. وبموجب هذه الآلية، يمكن أن يتم خفض تمويل الدول التى تنتهك مبادئ حكم القانون من الميزانية العامة للاتحاد الأوروبى.

وقدمت المجر وبولندا شكاوى ضد هذه الآلية التى تم تبنيها فى ديسمبر 2020، ومن المقرر أن تعلن محكمة العدل الأوروبية حكمها يوم الأربعاء المقبل. بينما تتهم منظمات الاتحاد الأوروبى ومنظمات حقوقية أوربان، الذى يحكم المجر منذ 2010، بتعطيل الديمقراطية وحكم القانون.