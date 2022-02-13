نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سريعة لتحديث ببجي 1.8 الجديد 2022 بالخطوات أحدث إصدار من شركة إنتاج pubg game في المقال التالي
تحديث ببجي 1.8، التحديث الجديد لببجي موبايل جاء بالكثير من الفوائد ومن أهم هذه الفوائد إضافة وضع جديد إلى اللعبة يسمى BR: EXTREME ، كما أن تحديث ببجي 1.8 يحتوي على 64 لاعب بمهام متعددة وسلاح جديد يسمى P1911 ، كما يحتوي التحديث الجديد على قنبلة يخرج منها دخان كثير جدًا وذلك بالإضافة إلى طائرة هيلوكوبتر أخرى إضافية، وأيضًا مدة استغراق كل مغامرة جديدة في تحديث ببجي الجديد دقيقة واحدة.
طريقة سريعة لتحديث ببجي 1.8 الجديد
كل اللاعبين كانوا منتظرين بشدة موعد إعلان وقت التحديث الجديد للعبة وذلك بعد أن تم التصريح عنه في سبتمبر الماضي، وذلك يرجع لما يمتلكه التحديث من مميزات، ويستطيع أي لاعب أن يقوم بتحميل تحديث ببجي 1.8 إذا كان لديه لعبة ببجي العادية بالفعل، وذلك يتم على عدد من الخطوات:
- نقوم بالدخول إلى متجر التطبيقات على موبايلك الشخصي ثم نقوم بالبحث عن لعبة ببجي موبايل.
- ثم تظهر لنا كلمة تحديث نقوم بالضغط عليها.
- وبعد عدة دقائق سوف يتم تحديث ببجي موبايل.
مميزات تحديث ببجي 1.8 الجديد لعام 2022
- الوضع التي سوف تلعب عليه في التحديث الجديد هو الوضع الكلاسيكي.
- توافرت نظارات خاصة تكتيكية لدعم المقاتلين.
- سيتم الاستمتاع باللعبة دون أي ضغوط.
- تم إصلاح العديد من الأخطاء التقنية.
- زادت سرعة السير والحركة للاعبين مما يؤدي إلى سرعة في القتال.
- تم الفصل بين بعض الأوضاع المعتمدة التي تعتمد على الترتيب للاعبين والأوضاع التي لا تهتم بالترتيب.
- سيتم دمج Royale Pass مع اللعبة من قبل المطورين.
- سوف يحصل اللاعبين على العديد من الجوائز ذات القيمة التي يحتاج إليها اللاعبين وذلك من خلال Royale Pass .
- هذا التحديث يمتلك الكثير من المميزات.
- تم تحديث العديد من الأسلحة في تحديث ببجي 1.8.
- يتم إضافة اللعب على الخريطة التي تسمى Aftermath map التي أضافت مجددًا إلى اللعبة.
- يشمل تحديث ببجي 1.8 الجديد بعض الشخصيات التي ظهرت لأول مرة مثل الرجل العنكبوتي أو ما يسمى بسوبر مان وذلك مع شعار مكتوب عليه “لا عودة إلى الديار”.
- أضاف في اللعبة قائمة جديدة.
- تم الفصل للأسباب المعلنة والمرخصة.
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