جدة - نرمين السيد - ووفقًا لإذاعة "توبى" البرازيلية، فمن المقرر أن يلتقى بولسونارو بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بعد غدٍ الأربعاء.
وبحسب"توبى"، قال بولسونارو، أمس السبت: "دعانى الرئيس بوتين، وتعتمد البرازيل إلى حد كبير على المخصبات من روسيا وبيلاروسيا، نصلى للرب من أجل أن يسود السلام العالم".
وأضاف الرئيس البرازيلى: "سنصطحب أيضًا مجموعة من الوزراء الذين سيتعاملون مع قضايا مثل الطاقة والدفاع والزراعة".
وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت أنه سيكون هناك اجتماع بين وزراء الخارجية والدفاع الروس والبرازيليين يوم الأربعاء، فى صيغة تتبعها روسيا مع عدد قليل من الدول.
وتأتى زيارة الرئيس البرازيلى إلى روسيا تزامنًا مع توترات غير مسبوقة بين روسيا والغرب، خصوصا حلف شمال الأطلسى "ناتو"، حيث زادت الحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا إلى نحو 130 ألف عسكرى، وسط تكهنات بغزو روسى وشيك على أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بولسونارو يزور روسيا: نصلى من أجل السلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.