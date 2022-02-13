يوم بدينا يوم التأسيس السعودي 1443 إجازة رسمية بأمر ملكي سامي 2022

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عمر شويل - جدة يوم التأسيس السعودي 1443 إجازة رسمية بعد صدور أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن يوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر فبراير 2022 الموافق 21 رجب 1443هـ يوم إجازة بجميع القطاعات بالسعودية وسيتم بمشيئة الله الاحتفال به مثل اليوم الوطني السعودي بهدف ترسيخ الهوية الوطنية داخل نفوس المواطنين السعوديين عزة وافتخار بتاريخ المملكة وبأصولهم العريقة.

إجازة يوم التأسيس السعودي بالهجري 1443هـ -2022م

إضافةلما سبق فإن موعد الاحتفال بيوم التأسيس السعودي 2022 تم تحديده يوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر فبراير 2022 الموافق 21 رجب 1443هـ القادم بمشيئة الله واليوم إجازة رسمية بالمملكة بجميع القطاعات بأمر ملكي سامي والإجازة ستكون مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، والقطاع الغير ربحي، وسيتم الاحتفال به مثل نظيره اليوم الوطني السعودي.

الفرق بين يوم التأسيس السعودي واليوم الوطني السعودي

كما أن يوم التأسيس السعودي هو يوم الذكرى الأولى التي تم فيها تأسيس المملكة السعودية، وقد تم ذلك برعاية الإمام محمد بن سعود بتاريخ 1139هجريًا الموافق عام 1727ميلاديًا، واستمر تأسيس المملكة السعودية حتى عام 1233هجريًا الموافق عام 1818ميلاديًا، وقد تم اتخاذ الدرعية أول عاصمة للسعودية آنذاك.

أما اليوم الوطني السعودي فهو اليوم الذي تمكن الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من توحيد بلاد الحجاز تحت راية الإسلام، وتغيير الاسم للمملكة العربية السعودية، يوم 23 سبتمبر 1932م الموافق 21 من شهر جمادى الأولى 1351هـ، ويطلق عليه أيضًا اليوم الوطني لتوحيد المملكة، وقد أصبح اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين بالقطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الغير ربحي.

شعار الهوية البصرية يوم التأسيس السعودي 1443

كذلك فقد تم إطلاق الهوية البصرية ليوم التأسيس السعودي تحت شعار يوم بدينا والتي تضم أربعة رموز تعبر عن الهوية السعودية حاملة معها أسمى المعاني التاريخية المرتبطة بأمجاد وعراقة المملكة، ويظهر بالشعار رجل يحمل راية يشير إلى الرجال السعوديين وبطولاتهم على مر التاريخ والراية هي علم المملكة والثقافة التي رعاها وحماها رجال المملكة ودافعوا عنها بكل قواهم، كما تعبر الأربعة رموز التمر والمجلس والخيل والسوق عن التالي:

أولًا رمز التمر يعني الخير والحياة الكريمة والرخاء والنماء بأرجاء المملكة. كذلك رمز المجلس يعني التناغم والاندماج بين الثقافات بالمجتمع السعودي والوحدة بين أبناء الوطن. أيضًا رمز الخيل يعني الخيل العربي الفروسية والبطولات التي قادها أمراء المملكة ورجالها المخلصين. في النهاية رمز السوق ويعني التنمية الاقتصادية والنهضة الحضارية والتطلع إلى العالمية في شتى المجالات بالسعودية وهو ما تبنته رؤية المملكة 2030م.

أبرز مظاهر الاحتفال في يوم التأسيس السعودي 22-2-2022م

في الختام نذكر أن من المتوقع أن تكون أبرز مظاهر الاحتفالات التي تشهدها المملكة، هو ظهور اللونين الأبيض والأخضر يكسوان المملكة وهما لوني علم المملكة العربية السعودية، إضافة للعديد من المظاهر الاحتفالية، نذكر منها التالي: