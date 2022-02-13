وليد سليمان يودع جماهير الأهلي.. برسالة حزينة

أعلن وليد سليمان عقب تتويج ناديه الأهلي المصري ببرونزية كأس العالم للأندية لكرة القدم التي اختتمت الأحد في أبوظبي، بفوزه على الهلال السعودي برباعية نظيفة، اعتزاله في نهاية الموسم الحالي.

وكتب ابن السابعة والثلاثين عاماً في حسابه الرسمي على إنستغرام: "جمهور الأهلي العظيم، الحمد لله الذي أعطاني أكثر مما تمنيت. هي اللحظة الأصعب لي في حياتي كلاعب كرة قدم في أعظم نادٍ في الكون النادي الأهلي بأن أختار التوقيت الذي أتوقف فيه عن ممارسة معشوقتي كرة القدم وأتوقف عن الدفاع كلاعب عن ألوان نادينا العظيم بطل القرن الإفريقي".

وتابع: "أتمنى أن تظل جماهير الأهلي العظيمة تتذكرني على مدار التاريخ ويعلم الله أنني منذ اللحظة الأولي لي في النادي وأنا قطعت عهداً ووعداً على نفسي بأن أقدم كل شيء لخدمة نادينا العظيم. اليوم بعد أن شاركت زملائي بالتتويج بالميدالية التاريخية العالمية الثالثة (برونزية كأس العالم الأندية)، أعلن أن نهاية هذا الموسم هو الأخير لي كلاعب كرة قدم".

وختم: "شكراً إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وجميع المسؤولين السابقين، شكراً للجهاز الفني الحالي وكل من تدربت تحت مظلتهم شكراً زملائي الحاليين والسابقين. شكراً الجمهور العظيم الذي ساندني كنتم لي الداعم الأول".

بدأ سليمان مسيرته مع نادي الجونة ثم انتقل لبتروجيت فأهلي جدة السعودي، قبل أن يعود إلى بتروجيت ثم إنبي، ومنه إلى الأهلي ليبدأ رحلة انجازات استمرت 10 مواسم مع القلعة الحمراء حقق خلالها الفوز بدوري أبطال إفريقيا أعوام 2012 و2013 و2020 و2021، وكأس الاتحاد الإفريقي (2014)، والكأس السوبر الإفريقية 2013 و2014 و2020 و2021، وبرونزية كأس العالم للأندية 2020 و2021.

ومحلياً، حقق لقب بطولة الدوري 5 مرات أعوام 2014 و2016 و2017 و2018 و2019، والكأس مرتين (2017 و2019)، والكأس السوبر 3 مرات.

وشارك وليد سليمان مع الأهلي في 237 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 56 هدفاً وممرر 45 كرة حاسمة.

ارتدى قميص المنتخب الوطني في 19 مباراة دولية فقط، وشارك للمرة الأولى في دورة الألعاب العربية عام 2007 وفاز بالميدالية الذهبية مع الفراعنة.