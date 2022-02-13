شرط وزارة العمل الإعانة الاجتماعية 2022 لشمول أعداد إضافية من الأسر للدعم بالعراق

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عمر شويل - جدة شرط وزارة العمل الإعانة الاجتماعية للعام 2022 لشمول أعداد إضافية من الأسر العراقية المستحقة لدعم الحماية الإجتماعية هو زيادة التخصيصات المالية بالموازنة الاتحادية لهذا العام، ذلك ما صرحت به وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق على لسان المدير الإعلامي للوزارة نجم العقابي في تصريح له نصه كالتالي:

“الوزارة أعدت في عام 2021 موازنة جيدة، وتم التصويت عليها من قبل الحكومة، لكن بعد وصولها إلى البرلمان تم استقطاع مبالغ كبيرة من قبل اللجنة المالية، الأمر الذي حال دون التوسع بشمول أعداد إضافية ضمن الحماية الاجتماعية”.

شرط وزارة العمل الإعانة الاجتماعية 2022 العراق

كما أضاف المدير الإعلامي للوزارة نجم العقابي لتصريحه السابق أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق تعمل على تفعيل مطلبها من حيث زيادة وضع التخصيصات المالية لشمول أعداد إضافية من مستحقي دعم الحماية الاجتماعية للعام 2022، والجدير بالذكر أن وزارة العمل بالعراق أقرت مسبقًا العديد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية نذكرها في النقاط التالية:

أولًا تستحق صرف راتب حماية اجتماعية كل فتاة عزباء تخطت ال35عام ولا يوجد من يعولها، أو تمتلك دخل ثابت للصرف منه. كما تستحق صرف راتب رعاية اجتماعية كافة النساء الأرامل والمطلقات، وزوجات السجناء والعاجزات طبيًا. كذلك يستحق راتب حماية اجتماعية ذوي الاحتياجات الخاصة ممن تتعدى نسبة الإعاقة لهم 75%. أيضًا يستحق راتب الرعاية الاجتماعية كل شاب متزوج، ومازال في الدراسة. كما يشمل المستفيدين مستحقي راتب الرعاية الاجتماعية 2021، الشباب العاطل عن العمل وليس لهم دخل ثابت.

آلية احتساب رواتب الحماية الاجتماعية بالعراق 2022

في الختام ووفق ما تم التصريح بهمن قبل أن رواتب الحماية الاجتماعية المقررة من قبل وزارة العمل بالعراق سوف تكون وفق الخطة المالية المدرجة من 25 وحتى 100 ألف دينار عراقي، كذلك تشمل الزيادات أكثر من 500 ألف أسرة مشمولة بالرعاية الاجتماعية مع العلم أنه سوف يتم احتساب الزيادات المستحدثة المقررة، وفق زيادة عدد الأسر المستحقة المستفيدة من دعم الرعاية الاجتماعية وقد أوضح د/ عاد الركابي آلية احتساب رواتب الحماية الاجتماعية كالتالي:

أن الأسرة المكونة من 4 أفراد لرب أسرة رجل كان الراتب 175 ألف دينار عراقي بعد لازيادة سوف تحصل على 275 ألف دينار عراقي.

ونفس عدد أفراد الأسرة لرب أسرة امرأة كانت تتقاضى 225 ألف دينار عراقي، بعد الزيادة سوف تصل 325 ألف دينار عراقي، أي أن الزيادة تصل ل 100 ألف دينار عراقي.

خطوات التسجيل في دعم راتب الحماية الاجتماعية 2022

وراغبي التسجيل المنطبقة عليهم شروط الحصول على راتب الحماية الاجتماعية، وفق ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة العمل تسجيل استمارة راتب من خلال اتباع الخطوات التالية بالترتيب: