طريقة تحميل لعبة فورت نايت بالتفصيل التحديث الأخير 2022 وما هي الإضافات الجديدة في أحدث نسخة

تداولت الكثير من نتائج البحث هذه الفترة عن طريقة تحميل لعبة فورت نايت، وبالتأكيد اذا كنت من هواة ألعاب الفيديو الإلكترونية فقد سمعت عن لعبة فورت نايت التي يلعبها الملايين، وقد تم اصدارها من قبل شركة ايبيك جيمز، حيث تكتسب شهرتها الكبيرة من خلال اتاحتها على جميع أنواع الأجهزة والأنظمة المتوفرة حتى الآن ولأنها تعتبر من أشهر ألعاب المغامرات والأكشن المتواجدة، فيمكن لعبها على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب وأيضا أجهزة البلايستيشن وحتى أجهزة الأندرويد، ولكن أكثر اللاعبين يفضلون لعبها على الكمبيوتر بسبب سهولة التحكم فيه، ويمكن تنزيلها على الكمبيوتر بشكل مجاني وبكل سهولة ولعبها من خلال ٣ أوضاع لعب رئيسية داخلها، إليك الطريقة التفصيلية لتنزيل لعبة فورت نايت ولعبها مع أصدقائك وعائلتك أو مع اللاعبين حول العالم.

طريقة تحميل لعبة فورت نايت بالتفصيل

من أجل تنزيل لعبة فورت نايت يجب عليك أولا عمل حساب إلكتروني داخل موقع الشركة المصممة من خلال صفحة تسجيل حساب جديد في موقع ايبيك جيمز، وبعد تسجيل الحساب في الموقع يجب اتباع الخطوات الآتية بدقة من أجل تنزيلها بشكل صحيح:

افتح المتصفح وادخل إلى الموقع الرسمي لتنزيل لعبة فورت نايت.

ستجد مشغل اللعبة لتنزيله على أجهزة أو أنظمة مختلفة نختار منها التنزيل لنظام “Windows”.

غالبا سيطلب منك ادراج مكان حفظ الملف فعليك وضعها في مكان سهل المنال وفارغ داخل القرص لكي يسهل العثور عليها.

طريقة تثبيت فورت نايت

نفتح ملف التثبيت لتظهر لنا نافذة للتعديل على بعض الأشياء في جهاز الكمبيوتر لتهيئته لتشغيل مشغل اللعبة فننقر على نعم.

وبعدها سنقوم بتثبيته وفتح مشغل اللعبة وانشاء حساب على اللعبة باستخدام 12 طريقة مختلفة.

نفتح متجر اللعبة متجر Epic Games، وفي صفحة فورت نايت نضغط على Get في أسفل يمين الشاشة.

ثم نذهب إلى المكتبة من الجانب الأيسر لنجد صورة فورت نايت الرمادية فنضغط عليها.

نصائح من أجل تنزيل فورت نايت