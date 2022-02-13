برقم الهوية خطوات الإستعلام عن المساعدات والمعاملة في الديوان الملكي

يقدم الديوان الملكي مساعدات كبيرة لكافة المواطنين والأسر الأكثر إحتياجا ومن خلاله تقدم مساعدات متنوعة من أجل تلبية الإحتياجات للمواطنين في العديد من الأمور من أجل تحسين الحياة المعيشية خاصة لمحدودي الدخل وغير القادرين والمتعثرين في القروض، ومن خلال مقالي سوف نوضح نوعيات المساعدات المقدمة من الديوان الملكي وكيفية الحصول على هذه المساعدات وكذلك كيفية الاستعلام عن معاملة الديوان الملكي برقم الهوية وطرق التواصل مع الديوان الملكي، وهي إحدى الخدمات المتوفرة لمساعدة المواطنين في الاستعلامات أو تقديم شكوى عبر الموقع الإلكتروني المخصص أو حتى عن طريق الهاتف، بالإضافة إلى تقديم طلب إعفاء من سداد الديون، وطلب العلاج بالخارج، وطلب إعفاء من الديوان الملكي وهي خدمة من الخدمات الإلكترونية حيث تخص غير القادرين من المتعثرين في سداد ديون قرض أو عليهم ديون في إحدى الجهات وقد ضاقت بهم الأحوال المالية والأعباء المعيشية أو بسبب ظروف المرض ومصاريف علاجات ولم يستطيعوا السداد، كل هذا فضلاً عن (جائزة الديوان الملكي) وهي عبارة عن منحة مالية لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في السعودية بمبلغ مالي يتم التقديم عليها بإرسال خطاب إلى الديوان الملكي وإرفاق الوثائق التي تثبت الحالة والاستحقاق ثم يتم الصرف بعد استيفاء الشروط وتقديم مايثبت احتياجاتك للمساعدة من الديوان.

كيفية الاستعلام عن معاملة في الديوان الملكي:

ادخل على رابط موقع الديوان الملكي الإلكتروني.

ثم تقوم بتسجيل الدخول أو تسجيل جديد إذا لم يكن لديك حساب شخصي من قبل.

ثم عليك بكتابة وملء البيانات المطلوبة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ثم متابعة عملية التسجيل.

ثم انتظر سوف يرسل لك النظام رقم تحقق على جوالك من أجل تأكيد الحساب وإتمام عملية التسجيل.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح (اسم المستخدم – رقم الهوية – كلمة المرور).

التأكد من إدخال رقم التعريف تظهر جميع المعاملات.

وكذلك يمكنك الاستعلام عن المعاملات عن طريق وزارة الداخلية بوابة أبشر والتي تنقلك بوابة الديوان الوطني منها مباشرة لتسجيل الدخول بها ومنها تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور، يليها تظهر المعاملة التي تريد الاستعلام عنها.

خطوات الاستعلام عن طلب العلاج بالخارج الديوان الملكي:

بمجرد الدخول على الرابط الرسمي

أن يقوم الشخص المستفيد باختيار خدمة استعلام عن طلبات العلاج بالخارج.

ينتقل بشكل تلقائي إلى صفحة وزارة الصحة السعودية والدخول من خلال رقم الهوية الخاص بالمريض.

يقوم الشخص المستفيد بالإبلاغ عن حالة الطلب المقدم ، ومن الضروري أن يكون الطلب ساري المفعول أي ليس مر عليه فترة من الزمن.

وبهذا تتيح للشخص المستخدم إمكانية الاستعلام.

طرق التواصل مع الديوان الملكي:

اختلفت الطرق المتاحة التي يمكن من خلالها التواصل مع إدارة الديوان الملكي للحصول على الدعم وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8004000000، أو من خلال التواصل عبر رقم خدمة العملاء على رقم الموحد 920022220، أو من خلال طلب معلومات عن البرقيات عبر 920030003، أو من خلال رقم أمانة الديوان الملكي 2926113 و 2926128.