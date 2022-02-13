التقاعد المبكر في التأمينات الإجتماعية أهم شروط التقاعد وكيفية التعرف على المستحقات بعد ترك العمل

يتسال الكثير من الموظفين وبعض العاملين بالمؤسسات الحكومية عن كيفية الحصول على المعاش المبكر وما به من شروط ، ومن خلال مقالي نوضح شروط الحصول على المعاش المبكر والأوراق والمستندات المطلوب تقديمها للموافقة على المعاش المبكر وكذلك نوضح خطوات الاستعلام عن المعاش المبكر، فقد قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة بتحديد أهم شروط التقاعد المبكر، ولكي يستفيد المتقاعد من المعاش بعد قيامه بترك العمل، قامت المؤسسة بتحديد تلك الشروط والتي ينبغي عليه أن يستوفيها كاملة بناءً على الفترة الزمنية التي قضاها فيه، وذلك حرصًا من المملكة على توفير حياة كريمة ورعاية كاملة لمواطنيها وأسرهم في حالة عدم استطاعة المتقاعد على مواصلة العمل، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية والتعويضات في حالات التعرض لأية حوادث أثناء العمل، وهو ما سوف نوضحه بالتفصيل داخل المقال.

الشروط الواجب توافرها للحصول على التقاعد المبكر:

لكي يمكن الحصول على معاش التقاعد المبكر يجب توافر بعض الشروط التي نوضحها من خلال موقعنا ثقفني عبر هذا المقال، وهذه الشروط هي:

أن يكون عمر الشخص المتقدم بحد أقصى 60 عام أي فيما أقل.

يشترط للموافقة على التقاعد المبكر أن تكون فترة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لا تقل عن 25 عام أي ما يعادل 300 شهر.

يشترط للموافقة على التقاعد المبكر استبعاد العمل التابع لنظام التأمينات الاجتماعية.

المستندات و الأوراق المطلوبة لصرف المعاش المبكر من التأمينات الاجتماعية:

أكدت التأمينات الاجتماعية من خلال صفحته الرسمية على ضرورة تقديم المستندات والأوراق المطلوبة لكي يتم صرف معاش التقاعد المبكر، وهذه الأوراق والمستندات هي:

صورة من الهوية الوطنية.

صورة من بطاقة أو دفتر العائلة.

ضرورة تقديم صورة من الوكالة في حالة أن المتقدم يوكل شخص آخر لصرف المعاش لعدم مقدرته

على الشخص المتقدم إحضار نموذج عمليات التعويضات وتقديمه.

وفي حالة تحول المعاش على أحد الحسابات البنكية لا بد من توافر رقم الحساب وتقديمه.

مطلوب تقديم التعهد بعدم الرجوع للعمل مرة أخرى.

ومطلوب تقديم صورة الإقرار السنوي حسب المواعيد التي تحددها.

خطوات الاستعلام عن التأمينات إلكترونيًا:

ادخل على رابط الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

أن يقوم الشخص المستفيد بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختيار أيقونة التحقق من الاشتراك

أن يقوم الشخص المتقدم اختيار ايقونة خدمة التأمين أون لاين.

ضرورة كتابة وملء البيانات اللازمة ومن ضمنهم رقم الهوية

الضغط على أيقونة استعلام

كيفية الاستعلام على مستحقات التأمينات بعد المعاش: