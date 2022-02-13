نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية www.reef.gov.sa تعرف على قيمة الدعم الشهري الخاص بك في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم رابط الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية، حيث ما زال يبحث الكثير من المواطنين والمواطنات المسجلين في دعم ريف أو الأشخاص الذين سجلوا في دعم ريف وتم قبولهم عن طريقة الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية، حيث يريد الكثير من الأشخاص معرفة قيمة الدعم الذي سيحصلون عليه والذي يقدم من برنامج ريف كل شهر، وسنتعرف معكم في هذا المقال كيفية عمل الاستعلام عبر موقع الريف، وكيفية تسجيل دعم ريف للاسر المنتجة، ومتى ينزل دعم ريف، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

تسجيل دعم ريف للاسر المنتجة

ويمكن للسادة والسيدات الراغبين في التسجيل في أحد برامج دعم ريف التسجيل عليه بكل سهولة ويسر إلكترونيا بدون عناء، وهذا بشرط أن تتوافر عليك شروط التسجيل في برنامج الدعم الريفي، وهي كالآتي:

شروط برنامج ريف

أن يكون المستفيد أو المستفيدة ذو جنسية سعودية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.

أن يعمل المتقدم في أحد قطاعات برنامج ريف بنفسه.

ألا يثبت أن المتقدم يعمل في أحد القطاعات الحكومية أو الخاصة.

عدم تجاوز راتب المتقدم عن 6 آلاف ريال سعودي شهريا.

امتلاك وثيقة العمل الحر.

تسجيل دعم ريف للاسر المنتجة

ويمكنك التقديم والتسجيل على البرنامج عبر موقعهم الإلكتروني بكل سهولة، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى منصة ريف الإلكترونية عبر الرابط www.reef.gov.sa.

اضغط على زر إنشاء حساب جديد.

أدخل البيانات الخاصة بك (رقم الهوية، رقم الجوال، إلخ).

ثم انقر على زر تسجيل.

ستصلك رسالة بها الكود الخاص البك على الجوال الذي سجلت به.

ثم ادخل الكود في المنصة.

استكمل البيانات الخاصة بك ليتم تفعيل الحساب.

أختر أحد البرامج الموجودة التي تريد التسجيل بها.

ستنتظر حتى يتم الرد على الأهلية الخاصة بك خلال 60 يوما.

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الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية

ويمكنك القيام بعملية الاستعلام الخاص بك لتتعرف على قيمة الدعم المستحق الذي ستحصل عليه في برنامج ريف في الدفعة القادمة بكل سهولة، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع ريف وهذا عبر الرابط الذي ذكرناه بالأعلى.

سجل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور الخاصين بك في البرنامج.

سيظهر لك حالة الطلب الخاصة بالبرنامج الخاص بك وبيانات الاستحقاق.

متى ينزل دعم ريف

وأما بالنسبة لموعد نزول دعم الريف لهذا الشهر فبراير 2022، فإنه من المقرر أن ينزل الدعم في حسابات المستفيدين في اليوم التالي: