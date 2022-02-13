شروط وموقف عمل أبناء المواطنة بالمهن السعودية 1443

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عمر شويل - جدة شروط عمل أبناء المواطنة بالمهن السعودية رد علي كثير من التساؤلات التي وردت من عملاءها علي حسابها الرسمي علي موقع ” توتير “، وكان من أهم الأسئلة المطروحة هل تحسب أم المواطن وزوجة المواطن من ضمن متطلبات التوطين أم لا ؟، وقد جاء الرد أن زوجة المواطن الغير سعودية لا تحتسب من ضمن متطلبات التوطين، في حال انه احتسب أم المواطن الغير سعودية من ضمن متطلبات التوطين، كما انه أضاف موضحا أنه لا يصرح لام المواطن وزوجة المواطن الغير سعودية بالعمل في المهن المقصورة علي السعوديين .

شروط عمل أبناء المواطنة بالمهن السعودية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنَّ عمل أبناء وبنات المواطنة السعودية في المهن المقصورة على السعوديين، مسموح به حال توافر الشروط اللازمة لذلك، وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي العناية بالعملاء بموقع توتير، إنَّه يتم السماح لأبناء وبنات المواطنة السعودية العمل في المهن المقصورة على السعوديين بشرط أن يتم تسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية كـابن وابنة مواطنة.

موقف أبناء السعوديات في التوطين

وجهه إلى وزارة الموارد البشرية استفسارا من احد مستفيديها وكان السؤال ( هل أبناء الأم السعودية يرفعون نقاط الشركات في السعودة أم لا )، وجاء الرد علي ذلك انه يتم احتسابهم بواحد سعودي بنسبة التوطين، كما أن الموقع الرسمي للوزارة أفاد بأنه يسمح لبنات وأبناء المواطنة بالعمل في المهن المقصورة علي السعوديين .

خطوات التسجيل في برنامج العمل عن بعد

يتم التسجيل في برنامج العمل عن بعد عن طريق اتباع الخطوات الأتية:

أن يقوم الباحث بالدخول إلى بوابة العمل عن بعد. قم بالنقر على أيقونة التسجيل ثم اختار تسجيل باحث عن عمل. علي الباحث إنشاء الحساب الإلكتروني في بوابة العمل عن بعد. قم بتحميل السيرة الذاتية الخاصة بك. سوف يظهر للباحث الملف التعريفي الخاص به ويمكنه التقديم على الوظائف المتاحة.

القانون السعودي وزواج السعودية من أجنبي

برغم سماح القانون السعودي بزواج السعودية من أجنبي فهو لا يسمح بتجنيس أبناء السعوديات بالجنسية السعودية، وهو تناقض قانوني واضح. ثم وينتظر الكثيرون من الناشطون الحقوقيون أن يتم منح أبناء السعوديات الجنسية السعودية في وقت قرب فهذا من شأنه أن يعمل علة تعزيز الارتباط بالوطن والحفاظ على تماسك ووحدة أراضيه وتماسك أفراد العائلة الواحدة من أبناء دولة المملكة.

قرار وضع أبناء المواطنات السعوديات

قالت العديد من المصادر في المملكة العربية السعودية بأن مجلس الوزراء بالمملكة والذي يرأسه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز قد أقر مجموعة هامة من التعديلات على القانون الخاص بأبناء السعوديات المتزوجات من الأجانب، ووفقًا لتلك المصادر فان القرار قد اقتضى بمنح الأبناء حق الإقامة في المملكة العربية السعودية وبشرط كفالة والدتهم، وبذلك يتم منهم الحياة الكريمة مساواتهم كما المواطنين السعوديين، وذلك ما يشتمل على كافة المعاملات الحكومية، وبالتالي يتم منحهم الحق وحسابهم ضمن نسبة السعودة في المملكة ككل.

تطبيق توطين 9 أنشطة اقتصادية في المملكة

أوضحت وزارة الموارد البشرية السعودية توطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70% في إطار جهودها لدعم خطط توظيف السعوديين والحد من البطالة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص ، ويشمل القرار توطين أنشطة بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات، والمياه والمشروبات، والفواكه والخضراوات والتمور، وبيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية، وبيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب، إضافة إلى محلات الهدايا والكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية، وبيع الألعاب وألعاب الأطفال، وبيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية، ومواد التنظيف والبلاستيك والصابون.