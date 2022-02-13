سكن مجاني www.my.gov.sa مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز والذي قام بإطلاق المؤسسة الخيرية لوالديه للإسكان التنموي لتوفير شقق مجانية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث تعتبر فئة الضمان من الفئات المستحقة للزكاة والدعم وليس لديهم القدرة على شراء منزل خاص بهم لذلك تقوم الجمعية التابعة للديوان الملكي السعودي باستقبال طلبات تسجيل طلب الحصول على مساكن مجانية في مشروع الإسكان التنموي لتوفير المكان الكريم للحياة حسب عدد أفراد الاسرة وحسب الدخل المالي لرب الاسرة.

سكن مجاني www.my.gov.sa مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز “لوالديه” للإسكان التنموي

يقوم الديوان الملكي السعودي باستقبال طلبات المواطنين من كافة المحافظات، حيث يقوم بتوفير المساعدات المالية للمحتاجين ويتم سداد الديون عن غير القادرين، وقام خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد الله بالاتفاق مع مصرف الراجحي بالتنازل عن ديون الغير قادرين من مستفيدي الضمان الاجتماعي في الشهر الماضي، ويتم تقديم أيضا العديد من الخدمات والتي يكون منها توفير السداد عن الغارمين وتوفير سكن مناسب للمواطنين تحت بند الإسكان التنموي والذي أطلق هذه المؤسسة جلالة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي

هذا هو اسم المؤسسة الحكومية التي قام بإطلاقها خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز حيث جاءت حرصا منه على الكف عن ابناء الوطن من الفقراء والمحتاجين ليتم العيش بشكل آمن وآدمي تحت راية الوطن، وتقوم المؤسسة بتوفير واستقبال طلب الحصول على سكن مجاني ضمن مشروعات إسكان الضمان الاجتماعي، ويتم استقبال التسجيلات عبر رابط الديوان الملكي السعودي تحت الإشراف العام له، ويكون من أهم الشروط هي الحاجة للسكن.

شروط تسجيل طلب سكن مجاني من الإسكان التنموي

أن يكون المسجل من الجنسية السعودية ويكون رب أسرة.

لا يقل العمر عن 25 عام.

يتم تقديم الدخل الشهري له من الوظيفة الحكومية أو من الضمان الاجتماعي، تسجيل الدخل المكتسب وغير المكتسب.

يكون من الهام عدم حصول المواطن على سكن خاص آخر كما لا يجب أن يستفيد من مساعدات الإسكان التنموي لأكثر من مرة.

يقوم بتقديم الوثائق التي تثبت عدم القدرة على الحصول على سكن خاص.

يكون وجهة التقدم بالطلب هو موقع الديوان الملكي السعودي.

كيفية تقديم طلب الحصول على شقة بمشروعات الإسكان التنموي

يتم الدخول على رابط الديوان الملكي السعودي لتسجيل الإسكان التنموي. يقوم باختيار ايقونة “الموقع الإلكتروني”. يتم الدخول المباشر على رابط مؤسسة عبد العزيز بن فهد الخاصة بالإسكان https://www.kaf.org.sa/. قم بطباعة الرابط السابق في جوجل وابدأ البحث. يتم الاطلاع على المشروعات التنموية المتاحة. يكون في نهاية الصفحة طلب تسجيل الإسكان المجاني. يتم ملئ الطلب ثم اختيار الإرسال.

كيفية الاتصال للتواصل مع المؤسسة