الرئيس التونسى يصدر مرسوما بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس سعيد قد أعلن الأسبوع الماضى اعتزامه حل المجلس الأعلى للقضاء، وذلك فى أحدث إجراء فى سلسلة تحركات بدأها فى 25 يوليو الماضي.
وقبل يومين، قالت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال إن الرئيس التونسى لن يحل المجلس الأعلى للقضاء، لكنه سيغير القانون المنظم له.
واتجه سعيد إلى اتخاذ الخطوة بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة.
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