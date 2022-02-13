إنقاذ 10 بحارة تونسيين من الغرق بعد اصطدام مركبهم بباخرة تجارية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الدفاع -فى بيان اليوم السبت- أن محطة المراقبة الساحلية بالهوارية تلقت اليوم نداء استغاثة من مركب الصيد التونسى "رازى" بعد تعرضه لاصطدام بحرى بينه و بين باخرة تجارية ترفع علم جزر المرشال بالموقع شمال شرقى غار الملح على بعد 45 كم (خارج المياه الإقليمية التونسية).
وأضافت أنّه تم انقاذ كامل طاقمه والبالغ عددهم 10 بحارة قبل غرقه من طرف مركب الصيد "عبد القادر" الذى كان بالقرب من مكان الحادث.
وأوضحت أن وحدة بحرية تابعة لجيش البحر توجهت نحو موقع الغرق وقامت بنقل كافة أفراد الطاقم على متنها والتوجه بهم نحو القاعدة البحرية بحلق الوادى ، فيما توجهت وحدة بحرية ثانية وقامت باعتراض الباخرة التجارية المذكورة ودعوتها بالتنسيق مع ديوان البحرية التجارية للتوجه نحو المنطقة المكشوفة لميناء حلق الوادى لاستكمال الإجراءات القانونية وأخذ كافة المعطيات المتعلقة بالحادث المذكور.
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