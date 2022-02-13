بعد الاعتزال.. ماذا قدم عبد الله السعيد بقميص "الفراعنة"؟

أعلن لاعب منتخب مصر ونادي بيراميدز، عبد الله السعيد، اعتزاله اللعب دوليًا، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بعد قرابة 14 عامًا من ظهوره الأول بقميص الفراعنة.

وأوضح السعيد أنه اتخذ هذا القرار قبل انطلاق النسخة الأخيرة من "أمم إفريقيا"، التي أقيمت بالكاميرون، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى إنهاء مسيرته الدولية بتحقيق لقب قاري مع المنتخب المصري.

وأضاف: "الحمد لله تشرفت بارتداء قميص مصر وتمثيل بلدي لسنوات طويلة. أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين الذين تشرفت بالعمل معهم في كل المراحل".

وتابع: "وفي النهاية كل التوفيق لأشقائي اللاعبين والجهاز الفني، الفترة المقبلة هامة وبإذن الله نتأهل لكأس العالم".

ويرصد موقع "دوت الخليج"، خلال السطور التالية، ما قدمه "السعيد" مع المنتخب المصري.

ظهر عبد الله السعيد للمرة الأولى بقميص المنتخب، في 2008، تحت قيادة الكابتن حسن شحاتة، أمام مالاوي بتصفيات كأس العالم، وانتهى اللقاء بفوز مالاوي بهدفٍ نظيف.

بشكلٍ عام، خاض السعيد 55 مباراة مع "الفراعنة"، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 10.

وشارك مع "الفراعنة" ببطولة أمم إفريقيا خلال نسخ 2017، و2019، و،2022 بالإضافة إلى "كأس العرب" و"كأس العالم".

وكانت مواجهة السودان بدور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا 2022، آخر مباراة خاضها عبد الله السعيد مع المنتخب المصري، وصنع خلالها هدف فوز "الفراعنة" والذي سجله المدافع الشاب محمد عبد المنعم.