تسجيل التأهيل التربوي www.heac.gov.om لمفاضلة معلمي المدارس الحكومية في سلطنة عمان لتأهيل عدد 4500 معلم من الراغبين في الالتحاق بالنظام التعليمي العام بالسلطنة والراغبين في الحول على التربوي للتأهيل للتدريس عبر مركز القبول الموحد الإلكتروني بالاتفاق مع وزارة العمل بالسلطنة للعام الأكاديمي المقبل 2022-2023، وذلك فق عدد من الشروط التي أعلن المركز الاكاديمي للقبول الموحد تسجيلها بالإضافة إلى الالتزام بالضوابط الخاصة بالتقديم وموعد القبول في البرنامج.

تسجيل التأهيل التربوي www.heac.gov.om بوابة القبول الموحدة لتأهيل 4500 معلم بمفاضلة النتائج

أعلنت بوابة القبول الموحد بالسلطنة بالاتفاق مع وزارة العمل على طرح برنامج القبول والتسجيل في برنامج التأهيل التربوي وذلك لع=غير الحاصلين على الشهادات التربوية، كاللغة العربية والرياضيات والعلوم وغيرها للتسجيل بالبرنامج والحصول على المزايا الخاصة به والتي يتميز بها عن التسجيل العادي للعمل في المجال التعليمي في مدارس سلطنة عمان الحكومية في العام الأكاديمي المقبل 2022-2023، ويأتي ضمن خطط التأهيل الملتحقة بالتوظيف بالسلطنة.

برنامج التأهيل التربوي الجديد

تقوم وزارة التعليم في كل عام بفتح باب التسجيل لاستكمال المؤهل الخاص بالحاصلين على شهادات مثل التربية الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، والجغرافيا، والتاريخ، وتقنية المعلومات، والرياضة المدرسية، والفنون التشكيلية، والمهارات الموسيقية والذين يرغبوا بالالتحاق بالقطاع التعليمي ليتم قبولهم بالبرنامج والموافقة عليهم وفق حاجة الوزارة للأماكن الشاغرة بالمدارس.

موعد بداية التسجيل في برنامج التأهيل التربوي موعد انتهاء أجل التقديم ببرنامج التأهيل يبدا التسجيل للمعلمين بالبرنامج في يوم الأحد 13 فبراير 2022 ينتهي الساعة 2:30 ظهرا يوم 14 مارس الاثنين 2022.