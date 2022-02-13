روسيا تسلم مذكرة للملحق العسكرى الأمريكى بشأن حادث الغواصة

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إن موسكو سلمت مذكرة للملحق العسكرى الأمريكى تتعلق بحادث الغواصة الأمريكية، التى تعمل بالطاقة النووية فى المياه الروسية بالقرب من جزر الكوريل.





ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن الوزارة قولها "فى 12 فبراير، تسلم ممثل مكتب الملحق العسكرى لقضايا الدفاع بالسفارة الأمريكية فى موسكو مذكرة فى المديرية الرئيسية للتعاون العسكرى الدولى بوزارة الدفاع الروسية بشأن انتهاك غواصة نووية أمريكية لحدود الدولة الروسية". وأوضحت الوزارة أنه تم إبلاغ ممثل وزارة الدفاع الأمريكية بأن تصرفات الغواصة الأمريكية تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى.وشكلت الأعمال الاستفزازية لللغواصة الأمريكية تهديدًا للأمن القومى لروسيا. وتحث وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات لتجنب مثل هذه المواقف فى المستقبل. تحتفظ الوزارة بحقها فى استخدام جميع الإجراءات فى مياهها الإقليمية لضمان أمن روسيا. وفقًا للوزارة، فقد تم اكتشاف غواصة من طراز فرجينيا تابعة للبحرية الأمريكية فى 12 فبراير 2022 فى الساعة 10.40 (بتوقيت موسكو) فى منطقة مناورات أسطول المحيط الهادئ بالقرب من جزيرة إيتوروب بجزر الكوريل. وبموجب الوثائق الإرشادية حول حماية حدود الدولة الروسية فى البيئة تحت الماء، استخدم طاقم فرقاطة أسطول المحيط الهادئ المارشال شابوشنيكوف الوسائل المناسبة. وقالت الوزارة إن الغواصة الأمريكية بدأت بمحاكاة ذاتية الدفع لتقسيم الصورة المستهدفة على الرادار ووسائل التحكم الصوتى إلى جزأين وتراجعت عن المياه الإقليمية الروسية بأقصى سرعة، وفقا للوزارة.

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