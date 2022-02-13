الجيش الأميركي ينفي تنفيذ عمليات بالمياه الإقليمية الروسية

قال الجيش الأميركي، السبت، إن الولايات المتحدة لم تنفذ عمليات في المياه الإقليمية الروسية، وذلك بعد أن قالت روسيا إنها طاردت غواصة أميركية في المياه الروسية في المحيط الهادي، وأرغمتها على المغادرة.

وقال المتحدث العسكري الأميركي، الكابتن كايل رينز، في بيان: "لاصحة للمزاعم الروسية بشأن عملياتنا في مياهها الإقليمية". وأضاف: "لن أعلق على الموقع الدقيق لغواصاتنا، لكننا نتحرك في الجو والبحر، وننفذ عملياتنا بأمان في المياه الدولية".

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