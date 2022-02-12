نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة الاستقطاب الإلكتروني فلسطين للتقديم على الوظائف التعليمية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوابة الاستقطاب الإلكتروني فلسطين، أطلقتها وزارة التربية والتعليم العالي بفلسطين، وهذا من أجل إتاحة الفرصة لكل الراغبين في الالتحاق بالوظائف التعليمية للسنة الدراسية 2022-2023، والتي أصحبت متاحة الآن للجميع من أجل القيام بالتقديم بشكل إلكتروني. وقد وضعت الوزارة الطريقة الإلكترونية من أجل تمكين كل الأفراد من التسجيل عن بعد. وحسب ما ورد إلينا فإنه من المقرر أن تبدأ عملية استقبال طلبات المتقدمين بداية من تاريخ 13 فبراير 2022. إلى غاية تاريخ تاريخ 28 فبراير 2022. ولا ننسى أن نذكر لكم بأن الوظائف المتاحة تتطلب مؤهل علمي محدد، وهو درجة البكالوريوس. وسنتحدث في هذا المقال من خلال موقع ثقفني الإخباري عن الموضوع بشكل مفصل، تابعوا معنا.

بوابة الاستقطاب الإلكتروني فلسطين

يستفسر الكثير من المواطنين في فلسطين عن رابط بوابة الاستقطاب الإلكتروني فلسطين، وهذا من أجل التقديم على وظائف وزارة التعليم العالي بفلسطين. والذي سينطلق بداية من 13 فبراير، وبعد القبول ستعقد امتحانات من أجل تحديد إمكانية القبول، وسيحدد موعد الامتحان لاحقا. ولكن يجب أن تكون درجة اختبار القدرات أكثر من 50، وهذا من أجل نيل ترخيص ممارسة المهنة، وينص النظام على العمالة لمدة سنة.

علاوة على ذلك، فقد تم تحديد مجموعة من الشروط من أجل التسجيل من خلال رابط التقديم للوظائف التعليمية فلسطين 2022. إذ صرحت وزارة التعليم العالي بفلسطين بأنه يجب أن يكون المتقدمين مؤهلين بشكل جيد. كما يجب أن يكون الخريج الذي يرغب في شغل وظيفة تعليمية جازا قبل أن تحين نهاية فترة التقديم للإعلان التي ستوافق تاريخ 28 فبراير، وألا يزيد سنه عن 55 عاما.

رابط التقديم لوظيفة التعليم في فلسطين

يرغب الكثير من المواطنين الفلسطينيين الراغبين في التقديم على الوظائف التعليمية بوزارة التعليم العالي أن يتعرفوا على الرابط الذي يمكنهم من التقديم لشغل وظيفة في التعليم، وقد وضعت الوزارة رابط لكل الراغبين في التقديم من أجل تسهيل الأمور عليهم، وتجنيبهم عناء التنقل إلى المؤسسات خصوصا في ظل انتشار وباء كورونا، ويتم التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: يجب على المتقدم أن يدخل إلى بوابة الاستقطاب الالكتروني من خلال الإنترنت.

ثانيا: بعد أن يدخل للواجهة الرئيسية، يتوجب عليه أن يقوم بإدراج البيانات الشخصية المطلوبة في الاستبيان.

ثالثا: بعد ذلك يتوجب على المتقدم أن يراجع بياناته ويتحقق من صحتها، ثم يقوم بإرسال طلب التقديم الخاص به، وبهذا يكون قد أتم عملية التسجيل.

بهذا نختم المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع بوابة الاستقطاب الإلكتروني فلسطين. وهي من أهم الأمور التي يبحث عنها كل المواطنين الفلسطينيين الذين يرغبون في العمل بوزارة التعليم العالي. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الأخيرة تتعامل مع أهم فئة عمرية وهي فئة الشباب الفلسطينيين. وهي تعتمد عليهم من أجل بناء حاضر ومستقبل الدولة الفلسطينية، كما أنها تحرص على تقديم أفضل الخدمات لهم.