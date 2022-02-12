رابط التقديم للوظائف التعليمية فلسطين 2022 عبر موقع eservices.mohe.ps

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عمر شويل - جدة رابط التقديم للوظائف التعليمية فلسطين 2022، وضعت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بوابة الاستقطاب الإلكتروني فلسطين eservices.mohe.ps وقد أصبح متاحا لكل المواطنين الفلسطينيين الراغبين في التقديم على الوظائف التي أعلنت عنها الوزارة من أجل شغل مناصب شاغرة، وهي موجهة لكل حاملي شهادة البكالوريوس، ويتم التقديم من خلال بوابة الاستقطاب الإلكتروني فلسطين، وهذه هي طريقة التسجيل الوحيدة ولن يتم ذلك من خلال مقر المديريات التعليمية أو مقر الوزارة، وفي هذا الإجراء حرص على سلامة الجميع من خطر الإصابة بوباء كورونا المستجد، مع العلم بأنّ أبواب التقديم ستفتح بداية من تاريخ الثالث عشر من فبراير 2022 إلى غاية الثامن والعشرين من نفس الشهر، كما حددت مجموعة من التخصصات المطلوبة لهذه الوظائف، وسنتحدث من خلال مقالنا هذا عن الموضوع بشكل مفصل، تابعوا معنا.

رابط التقديم للوظائف التعليمية فلسطين 2022

يبحث الكثير من المواطنين الفلسطينيين عن رابط التقديم للوظائف التعليمية فلسطين 2022، وكان هذا عقب إعلان وزارة التربية والتعليم العالي بفلسطين عن حاجتها لموظفين في القطاع في مجموعة من التخصصات المطلوبة، وهي: تربية إسلامية، رياضيات، لغة إنجليزية، تاريخ، جغرافيا، فيزياء، تربية فنية، تربية تكنولوجية، تربية خاصة، إرشاد تربوي، علوم عامة، كيمياء، تربية رياضية، ويتم التقديم عبر بوابة الاستقطاب الإلكتروني.

الشروط المطلوبة للتقديم على الوظائف التعليمية

وضعت وزارة التربية والتعليم العالي بفلسطين مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين. وهي أن يكون كل متقدم حال على درجة جامعية من كلية التربية في إحدى التخصصات التي ذكرناها. وفي حال كان له مؤهل تربوي في تخصصات غير تربوية يجب أن يكون حاصل على تقدير جيد. كما يجب أن يكون قد حصل على شهادة التخرج قبل صدور إعلان الوظائف، ويشترط أن يقل سنّه عن 55 عام.

طريقة التقديم الإلكتروني الوظائف التعليمية فلسطين

يمكن لكل الأشخاص الراغبين في شغل الوظائف التعلمية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم العالي أن يقوموا بالتقديم من خلال بوابة الاستقطاب الإلكتروني فلسطين، مع العلم بأن التقديم سيبدأ في 13 فبراير 2022. وقد استحدثت الوزارة هذه الطريقة من أجل ضمان سلامة الجميع وكي لا تكلفهم عناء التنقل إلى المؤسسات من أجل التقديم، ويجب عليهم أن يقوموا بالتسجيل من خلال ما يلي:

بداية يدخل المتقدم إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوظائف التعليمية فلسطين eservices.moe.ps من خلال الإنترنت.

eservices.moe.ps من خلال الإنترنت. يتوجب عليه إدخال كل البيانات الشخصية المطلوبة من البوابة بشكل دقيق وهي “الاسم والمؤهل الدراسي ورقم الجوال وغيرها”.

بعد ذلك يقوم بالنقر على الموافقة والإقرار على صحة البيانات.

في الأخير يقوم بالضغط على إرسال الطلب، ثم ينتظر النتيجة من خلال رسالة نصية تصله على رقم الجوال المسجل.

بهذا نختم المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع رابط التقديم للوظائف التعليمية فلسطين 2022. والذي وضعته وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية لكل الأشخاص الراغبين في التقديم والمؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة حسب المؤهلات والتخصصات المطلوبة.