نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعتمد محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2022، حيث بلغت نسبة النجاح في اعدادية كفر الشيخ لهذا العام 82.79%، وذلك بعد أن أعلن المسئولين عن كنترول اعدادية كفر الشيخ عن تمكنهم من أنهاء كافة الأعمال الخاصة بإعلان نتيجة الاعدادية في كفر الشيخ، والتي بدأت أولاً بأعمال التصحيح، ثم أعمال المراجعة وانتهت بأعمال الرصد للدرجات بدقة متناهية، ويمكن الآن لجميع طلبة وطالبات محافظة كفر الشيخ معرفة نتيجة الاعدادية الفصل الدراسي الأول 2022.

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2022:-

بعد انتهاء محافظ كفر الشيخ من اعتماد النتيجة، قام سيادته بتوجيه التهنئة للطلبة والطالبات في محافظة كفر الشيخ، وخصوصاً الطلبة والطالبات الناجحين، حيث تمني لهم دوام التوفيق والنجاح، ويمكن للطلبة والطالبات في الصف الثالث الاعدادي بمحافظة كفر الشيخ، معرفة نتيجة الاعدادية من خلال إتباع الخطوات التالية:-

* الدخول على رابط البوابة الالكترونية لمحافظة كفر الشيخ ثم اختيار نتائج الامتحانات.

* بعد ذلك يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس ثم عرض.

كذلك فإنه يمكن لطلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي في كفر الشيخ معرفة النتيجة من خلال القيام بترك تعليق يتضمن الاسم ورقم الجلوس في الأسفل، حيث أننا سوف نقوم وعلى الفور بالبحث عن النتيجة وسوف نحاول جاهدين عرضها لكم.

من جهة أخرى فقد قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الصف الثالث الاعدادي في محافظة كفر الشيخ، قد بلغ هذا العام نحو 60 ألف و 795 طالب وطالبه، حضر منهم نحو 60 الف و574 طالب وطالبه، نجح منهم نحو 50 ألف و 152 طالب وطالبه بنسبة نجاح تخطت ال 82.79%.

وفي ذات السياق قال وكيل وزارة التربية والتعليم الاستاذ محمد عبد الله، بأن مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، قد استعدت جيداً لاستئناف الفصل الدراسي الثاني، وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي يوم السبت المقبل الموافق 19 فبراير 2022، وأنه بهذه المناسبة يتوجه بالشكر للسادة المعلمين والمعلمات نظير لما بذلوه من جهد كبير أثناء الفصل الدراسي الأول.