موسكو: لن نشدد إجراءاتنا الجوابية إن ضمنت برلين حقوق صحفيينا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا لن تلجأ لحزمة جديدة من الإجراءات الجوابية على حظر بث قناة RT DE في ألمانيا، إن ضمنت برلين حقوق الصحفيين الروس في ألمانيا.

ولفتت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم السبت إلى مقال موقع Deutsche Welle الناطق باللغة الروسية الذي يؤكد أن الإجراءات الجوابية الروسية على حظر بث قناة RT DE في ألمانيا لا تعتبر مناسبة.

وأشارت إلى أن الإجراءات التي اتخذها الجانب الروسي لا تحمل طابع القيود أحادية الجانب.

وقالت: "تنحصر اللحظة المهمة في أن المراحل المقبلة للإجراءات الجوابية ليست ضرورية، إذا أظهر الجانب الروسي سعيه البناء ويضمن حقوقا متساوية لعمل الصحفيين الروس في ألمانيا".

وشددت على أن الضغوط على قناة RT DE "تحمل طابعا سياسيا ومصطنعا حسب الطلب وتشارك فيه بعض الشخصيات الحكومية والمنظمات العامة في ألمانيا".

وأضافت: "تم تصميم الوضع برمته في الأصل ليكون بمثابة استفزاز آخر ضد بلادنا. في الوقت نفسه يتم تقديم قوائم عقوبات منظمة ضد مواطني روسيا في الاتحاد الأوروبي وبمبادرة من ألمانيا".