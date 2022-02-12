عاجل.. الكرملين يندد بهستيريا أمريكية أثناء محادثة بوتين وبايدن الهاتفية

وقال أوشاكوف - فى تصريح صحفى مساء اليوم السبت - "استمرت المحادثة الهاتفية بين الرئيسين بوتين وبايدن لأكثر من ساعة بقليل"، مشيرا إلى أن هذه المحادثة جرت فى جو من الهستيريا غير المسبوقة من قبل المسؤولين الأمريكيين حول الغزو الروسى المفترض لأوكرانيا.
وأضاف: "إن الرئيس الأمريكى بايدن، خلال المحادثة الهاتفية، أشار إلى عقوبات محتملة ضد روسيا فى سياق الوضع المتوتر حول أوكرانيا، ولكن لم يكن هناك تأكيد على هذه المسألة".
من جهته، أشار البيت الأبيض الأمريكى - فى بيان - إلى أن الرئيس بايدن حذر نظيره الروسى بوتين من أن واشنطن وحلفاءها لن يتوانوا عن الرد بشكل حازم وسريع إن أقدمت موسكو على غزو أوكرانيا.
وأضاف البيت الأبيض "لقد أكد بايدن بوضوح أنه إذا أقدمت روسيا على المزيد من التوغل فى أوكرانيا، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيردون بحزم وسيفرضون تكاليف سريعة وقاسية على موسكو".
ونقل البيان عن بايدن تشديده على أن أى تدخل روسى جديد فى أوكرانيا سيؤدى إلى معاناة الناس على نطاق واسع وسيطعن بسمعة موسكو.
ولفت إلى أن بايدن أعرب لبوتين عن استعداد الولايات المتحدة الثابت للانخراط فى الدبلوماسية بالتنسيق الكامل مع حلفائها وشركائها ومستعدة أيضا لسيناريوهات أخرى.
وجاءت المكالمة الهاتفية، التى استغرقت 62 دقيقة، فى وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة عن إجلاء معظم دبلوماسييها وعسكرييها عن أوكرانيا بدعوى خطر تعرض هذا البلد لغزو روسى فى أى لحظة.
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