عاجل.. بايدن يحذر بوتين من أى غزو روسى لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية" أكد بايدن لبوتين أن واشنطن مستعدة للدبلوماسية وأى سيناريوهات أخرى. وأشار إلى أن بايدن أبلغ بوتين أن أى غزو روسى لأوكرانيا سيترتب عليه عقوبات سريعة وقاسية.

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