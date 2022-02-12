الاستعلام المخالفات المرورية في دبي ورسوم المخالفات

الاستعلام المخالفات المرورية في دبي يمكن لأي شخص من الأشخاص الذين يقيمون في دولة الأمارات ان يتعرفون على المخالفات المرورية، التي قد تم ارتكابها من خلالهم في بعض من الأيام أو في خلال يوم واحد لأن النتيجة الخاصة بتلك المخالفات أو الخطأ المروري هو أن يقومون بدفع مبلغ من المال وهو ما يعرف بقيمة الغرامة، تختلف غرامات مخالفات دبي وتوابعها وفقاً لنوع المخالفة، منها ما يؤدي إلى فرض غرامة مالية فقط، ومنها ما يترتب عليه فرض نقاط سوداء وحجز المركبة، تستخدم هيئة الطرق والمواصلات في دبي نظام النقاط السوداء لفرض بروتوكولات السلامة في مختلف طرق دبي، من جهة أخرى، يتم منح السائقين الملتزمين نقاطاً بيضاء بشكل سنوي في حالة عدم ارتكاب أي مخالفات مرورية، وتقدم شرطة دبي الكثير من الخدمات خدمات كحماية حياة الإنسان والتي يمكنك من خلالها الحصول على تقرير حادث ضد مجهول، مركز شرطة الهاتف، البلاغات العامة، التقديم على طلب الحماية للنساء أو الأطفال الذين يتعرضون للعنف أو الإهمال.

الاستعلام المخالفات المرورية في دبي

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشرطة دبي. ثم البحث عن خدمات المرور اختيار الاستعلام ودفع المخالفات المرورية. يتم إدخال بيانات الاستعلام من خلال بيانات اللوحة ومصدر اللوحة وفئة اللوحة> بعد ذلك إدخال رمز التحقق الرمز والمروري. إدخال رقم الرخصة الخاصة ووجهة الإصدار الخاصة بالرخصة. إدخال مصدر المخالفة ورقم المخالفة وسنة المخالفة ومن ثم إدخال رمز التحقق. النقر على البحث.

رسوم المخالفات المرورية في دبي