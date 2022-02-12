فرنسا تعلن مقتل 40 متشددا على حدود بنين وبوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى أعقاب مقتل 8 أشخاص بينهم فرنسى بهجوم على متنزه شمالى بنين يوم الثلاثاء الماضى، بحسب "رويترز". ويوم الخميس، أعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب فى باريس مقتل فرنسى فى عامه الخمسين. وأوضحت النيابة أن الهجوم "وقع فى منطقة بارك دبليو بشمال بنين". وتم تكليف الإدارة العامة للأمن الداخلى بإجراء التحقيقات اللازمة. وخلال الفترة الأخيرة، شهدت دول جنوب منطقة الساحل سلسلة هجمات حدودية، زادت من مخاوف إمكانية تقدم مسلحين متشددين نحو المناطق الساحلية. وعزز جيش بنين انتشاره فى شمال البلاد بعد هجومين مسلحين تم الاعتراف بهما رسميا نهاية العام الماضى.

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