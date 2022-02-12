عاجل.. الجيش الروسى: رصدنا غواصة أمريكية داخل مياهنا الإقليمية

جدة - نرمين السيد - ونقلت القناة عن وكالة "إنترفاكس" الروسية، أن الجيش الروسى طلب من الغواصة الأمريكية مغادرة مياه روسيا إلا أن الغواصة تجاهلت الطلب، إلا أنه أجبرها على مغادرة المياه الروسية.
وأشارات وزارة الدفاع الروسية أن الغواصة الأمريكية اقتربت من منطقة يجرى فيها الجيش الروسى مناورات ضمن مياهه الإقليمية.
ولفت الجيش الروسى إلى أن الغواصة الأمريكية غادرت بعد تنفيذها لبعض الإجراءات.
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