عاجل.. البحرين تدعو مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - دعت وزارة خارجية مملكة البحرين مواطنيها إلى عدم السفر لأوكرانيا فى الوقت الراهن، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".



جدة - نرمين السيد - دعت وزارة خارجية مملكة البحرين مواطنيها إلى عدم السفر لأوكرانيا فى الوقت الراهن، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا". كما دعت الخارجية البحرينية المواطنين المتواجدين فى أوكرانيا إلى مغادرتها حفاظًا على سلامتهم، نظرًا للتطورات الأخيرة التى تمر بها أوكرانيا وعدم الاستقرار الأمنى.

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