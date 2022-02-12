عاجل- بنتاجون يأمر 160 فردا من الحرس الوطنى لفلوريدا الخروج من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أمر وزير الدفاع الأمريكى، لويد أوستن، 160 فردا من الحرس الوطنى التابع لولاية فلوريدا الأميركية المتواجدين فى أوكرانيا بالخروج من البلاد، على أن يتم تغيير موقعهم "فى مكان آخر" فى أوروبا.





وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" - فى بيان أوردته شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم السبت- "إن أوستن اتخذ القرار من منطلق الحرص الزائد - مع مراعاة سلامة وأمن أفرادنا فى المقام الأول، واستنادًا إلى إرشادات وزارة الخارجية الأمريكية التى أُبلغ بها بشأن الأفراد الأمريكيين فى أوكرانيا".

وأضاف البيان أن "إعادة تنظيم موقع الأفراد الأمريكيين لا يعنى تغييرًا فى عزمنا لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، بل سيوفر مرونة فى طمأنة الحلفاء وردع أى عدوان".

تأتى الخطوة بعدما تم إجلاء الموظفين غير الأساسيين بالسفارة الأمريكية فى العاصمة الأوكرانية كييف فى وقت سابق اليوم.

وكان أوستن قد ناقش أيضًا الحشد العسكرى الروسى فى شبه جزيرة القرم وحول أوكرانيا خلال اتصال هاتفى مع نظيره الروسى، سيرجى شويجو، وفقًا لما أفاد به بنتاجون.