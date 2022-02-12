المغرب يوصى مواطنيه بمغادرة أوكرانيا حرصا على سلامتهم

جدة - نرمين السيد - وقالت السفارة المغربية بكييف -فى بيان اليوم السبت- "فى ظل الوضع الحالى، توصى سفارة المملكة المغربية بكييف المواطنين المغاربة المتواجدين فى أوكرانيا بمغادرتها، حرصا على سلامتهم، وذلك عبر الرحلات الجوية التجارية المتوفرة".

كما دعت السفارة، المواطنين المغاربة الراغبين فى السفر إلى أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم فى الوقت الراهن.