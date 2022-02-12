جدة - نرمين السيد - وأعلن الإليزيه، مساء أمس الجمعة أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيتحدث مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين ظهر اليوم السبت حول الأزمة على الحدود الروسية الأوكرانية، التى يريد الغربيون حلها "بالوسائل الدبلوماسية والحوار".
وقالت الرئاسة الفرنسية إن القادة الغربيين، بمن فيهم الرئيس الأمريكى جو بايدن والمستشار الألمانى أولاف شولتز "أكدوا دعمهم لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. فرنسا: نتخذ إجراءات لتمكين موظفينا وعائلاتهم من مغادرة أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.