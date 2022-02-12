البحرية الروسية تعلن طرد غواصة أميركية من مياهها

طردت مدمرة روسية تابعة لأسطول المحيط الهادئ غواصة نووية أميركية من طراز "فيرجينا" خارج مياهها الإقليمية قبالة جزر الكوريل، حسب ما قالت وزارة الدفاع الروسية السبت.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن الحادث وقع صباح اليوم السبت في حدود الساعة السابعة وأربعين دقيقة (توقيت غرينتش). وذكرت أن المدمرة الروسية "مارشال شابوشنيكوف" بثت رسالة تحت المياه تأمر فيها الغواصة الأميركية بـ"الصعود إلى السطح". وبعد رفضها، استخدمت المدمرة "وسائل"، لم تحدد، لإجبار الغواصة على "مغادرة المياه الإقليمية الروسية بأقصى سرعة". ويأتي الحادث فيما ينتظر العالم، اليوم، اتصالا هاتفيا مهما سيجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتن والأميركي جو بايدن، لبحث سبل تجنب الصراع في أوكرانيا. وتقول الولايات المتحدة إن غزوا روسيا محتملا لأوكرانيا قد يحدث في أي لحظة، الأسبوع المقبل، فيما تنفي موسكو نيتها لمهاجمة جارتها كييف.

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