الصفدي: أي توتر في أوروبا سينعكس على المنطقة

دوت الخليج :- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن كل ما يجري في أوروبا سينعكس على منطقتنا، وذلك تعليقاً عن الأزمة القائمة حالياً بين روسيا وأوكرانيا .

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيريوك اليوم الجمعة في العاصمة عمان، “نأمل أن يتم نزع فتيل الأزمة من خلال الحوار”.

وأشار إلى أن الأردن يراقب الوضع بشكل كامل.