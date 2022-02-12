25 وفاة و18872 إصابة بكورونا في الأردن والفحوص الايجابية 29.25%

دوت الخليج :- سجلت في الأردن 25 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا و18872 إصابة جديدة بالوباء ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1436762 إصابة وفق موجز إعلامي صادر عن وزارة الصحة الجمعة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 13456 وفاة منذ بدء الجائحة، بحسب الموجز.

وأجري 64528 فحصا مخبريا، بنسبة فحوص إيجابية قدرها 29.25%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 15427670 فحصا.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 17893 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 1230725، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة 192581.

وسُجلت 219 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 241، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 1183 إصابة.