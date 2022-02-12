الصفدي : الأردن لا يقبل "القفز فوق القضية الفلسطينية"

دوت الخليج :- أكّد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، متانة العلاقات بين الأردن وألمانيا التي تجذرت مؤخرا عبر التعاون الوثيق لحل الأزمات في المنطقة.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك: "نتفق وألمانيا على ضرورة إيجاد أفق سياسي حقيقي للوصول إلى السلام على أساس حل الدولتين".

وأشار إلى وجود نقاش معمّق بشأن القضية الفلسطينية، والأردن وألمانيا متفقان على حل الدولتين، مبينا أن الإجراءات الأحادية تقوّض حل الدولتين ولا نقبل بـ"القفز فوق القضية الفلسطينية".

"ألمانيا لها دور رئيسي بالدعم المستمر للأونروا وهي ثالث أكبر المانحين"، وفق الصفدي.

ولفت الصفدي إلى "القلق من تراجع الاهتمام الدولي في قضية اللاجئين... وهي مسؤولية دولية وليست على الدول المستضيفة فقط".

وأشار الصفدي إلى "العمل على إيجاد حل سياسي لإنهاء ما سببته الأزمة السورية من "كارثة" ولإيجاد الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم".

من جهتها، قالت بيربوك، إن "الأردن يعاني أكثر من أي دولة أخرى من الأزمات في المنطقة".

وأكّدت أن "الأردن عنصر أساسي للاستقرار في المنطقة وشريك استراتيجي لألمانيا".

ولفتت الوزيرة إلى أن "الأزمة السورية تحدٍّ واضح للأردن".

"الطريق طويل ووعر للوصول إلى السلام في المنطقة وكل خطوة مهما كانت صغيرة مهمة للوصول للمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين"، وفق بيربوك.

وعن الأزمة الأوكرانية، قال الصفدي، إن "أي توتر في أوروبا سيكون له انعكاس كبير على المنطقة".

بيربوك أشارت إلى أن "روسيا تزيد من بناء الجبهة العسكرية على الحدود الأوكرانية وخيار التهدئة في الأزمة غائب".

وأكّدت "العمل على العودة إلى طاولة الحوار لحل الأزمة الأوكرانية دبلوماسيا".