نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة الاستقطاب الإلكتروني فلسطين التقديم للوظائف التعليمية التعليم العالي eservices.mohe.ps في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوابة الاستقطاب الإلكتروني فلسطين، من أهم الروابط وأكثرها بحثاً في دولة فلسطين، خاصةً بعد إعلان وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية عن التقديم للوظائف التعليمية فلسطين 2022، وقد حددت الوزارة عدة تخصصات وشروط واجب توافرها في المتقدمين، ويكون التقديم إلكتروني خلال فترة محددة يتم بعدها غلق التقديم، على يتم فحص الطلبات وتحديد موعد للاختبار التحريري ثم مراجعة المستندات لإنهاء الإجراءات، على أن يكون التعيين بنظام التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد، وتؤكد الوزارة على ضرورة صحة البيانات المسجلة وتحديد التخصص المتقدم عليه حتي لا يتم الاستبعاد، وحرصاً من موقعنا المتميز دائماً “ثقفني” نعرض عليكم الرابط الرسمي للتقديم على الوظائف المطلوبة وتفاصيل الخبر.

طريقة الدخول على بوابة الاستقطاب الإلكتروني

الدخول على الموقع الإلكتروني “mohe.ps“.

أو الدخول المباشر على “eservices.mohe.ps“.

تسجيل بيانات المتقدم كاملة وصحيحة.

اختيار التخصص المتقدم عليه.

الموافقة على التعهد والإقرار بصحة البيانات.

الضغط على إرسال الطلب.

آلية التقديم للوظائف التعليمية فلسطين

إنشاء حساب عبر الدخول الموحد وزارة الاتصالات الفلسطينية “elogin.gov.ps“.

الدخول على بوابة الاستقطاب الإلكتروني.

تعبئة السيرة الذاتية للمتقدم.

ملئ طلب التقديم وتسجيل واعتماد التخصص.

إقرار وتعهد المتقدم بصحة البيانات حتي لا يتم الاستبعاد من الوظيفة.

موعد التقديم للوظائف التعليمية وزارة التعليم العالي فلسطين

يتم فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، من يوم الأحد الموافق 13 فبراير الجاري ويستمر التقديم حتي يوم الإثنين الموافق 28 فبراير 2022، ويكون التسجيل إلكترونياً من خلال الرابط الموضح بعاليه.

بوابة الاستقطاب الإلكتروني فلسطين

هي بوابة الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.

يتم من خلالها تقديم خدمات الوزارة للمتعاملين معها.

ويستطيع الراغبين في الالتحاق بالوظائف التعليمية التي تُعلن عنها الوزارة أن يتقدموا من خلالها.

حيث لا يتم تقديم طلبات باليد ضمن خطة الوزارة في تفعيل النظام الإلكتروني لتقديم خدماتها.

وتوفيراً للوقت والمجهود وللحفاظ على سلامة الجميع من عدوي فيروس كورونا.

وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية

تعتبر وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية أحد أهم الوزارات التابعة للحكومة الفلسطينية.

وهي المعنية بالتعليم بالمرحلة الجامعية، وتهتم برفع كفاءة العملية التعليمية لمختلف التخصصات.

كما تعمل على توفير الوظائف للفلسطينيين ممن توافر لديهم المقومات والشروط لشغل هذه الوظائف.