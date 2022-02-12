روسيا تعلن إجبار غواصة أمريكية على مغادرة مياهها فى المحيط الهادئ

أعلنت روسيا أن إحدى سفنها الحربية استخدمت "أساليب خاصة" بهدف إجبار غواصة أمريكية على مغادرة المياه الإقليمية للبلاد فى المحيط الهادئ، بحسب "روسيا اليوم".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الغواصة الأمريكية من نوع "فيرجينيا" رصدت صباح اليوم السبت قرب جزيرة أوروب التابعة لجزر الكوريل، أي منطقة يجري فيها حاليا أسطول المحيط الهادئ الروسي مناورات، ضمن المياه الإقليمية للدولة.

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