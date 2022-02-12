احتجاجات على فرض لقاح كورونا فى أستراليا واعتقال 3 متظاهرين

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة فى بيان - وفق ما نقلته شبكة إس بى إس الاسترالية - إن رجلاً تم اتهامه بارتكاب جرائم متعددة بعد أن قاد شاحنته عبر حاجز على الطريق، بينما تم احتجاز رجلين آخرين لخرق الأمن.
وأضافت الشرطة إن المتظاهرين البالغ عددهم 10 آلاف متظاهر كانوا "حسنى التصرف بشكل عام".
جاء ذلك فى الوقت الذى قال فيه رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون إنه يتفهم مخاوف أولئك الذين يحتجون على فرض اللقاحات، مضيفا أن استراليا دولة حرة ولديهم الحق فى الاحتجاج، أود أن أطلب منهم القيام بذلك بطريقة سلمية ومحترمة".
وتابع أن الحكومة الفيدرالية لم تدعم سوى فرض اللقاح على العاملين فى دور رعاية المسنين وذوى الاحتياجات وكذلك العاملين الصحيين الذين قد يواجهو مواقف شديدة الخطورة.
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