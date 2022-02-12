وزيرا الدفاع الروسى والأمريكى يناقشان هاتفيا القضايا ذات الاهتمام المشترك

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان مقتضب نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن شويجو وأوستن أجريا محادثات عبر الهاتف اليوم؛ لمناقشة عدة قضايا ذات أهمية، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.
يُشار إلى وجود توترات بين الولايات المتحدة وروسيا بسبب حشد الأخيرة لقواتها العسكرية على حدودها مع أوكرانيا، فى خطوة اعتبرها حلف شمال الأطلسى (ناتو)، بقيادة واشنطن، تهديدا للأمن الأوروبى.
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