نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهرت الان نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان، حيث العديد من الطلاب والطالبات يباشرون حالياً البحث حول اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بمنتهى القلق والتوتر بعد الإعلان الرسمي الصادر من وزارة التربية والتعليم على إعلان تلك النتائج اون لاين عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي على مستوى جميع المحافظات العراقية، عليه نستعرض ونوافيكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

ظهرت الان نتائج القبول الموازي 2021/2022

نتيجة القبول الموازي بالعراق يبحث عنها عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات فى جميع المحافظات العراقية، حيث بشكل وبصورة مؤخرة اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة على القبول الموازي، عليه تابعت وزارة التربية والتعليم اعمال إعلان تلك النتائج من خلال نشرها بشكل وبصورة الكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حرصاً على أمن وصحة وسلامة الطلاب من تلقي عدوى فيروس كورونا المستجد، عليه استخدمت وزارة التربية والتعليم العراقية موقعها الرسمي او موقع نتائجنا، عليه نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من المنزل بالخطوات الصحيحة المفعلة أمام جميع الطلاب والطالبات

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

بشكل مؤخرا تم الاعلان عن اعتماد ظهور نتائج القبول الموازي بعد الانتهاء من أعمال رصد ومراجعة بيانات المتقدمين على القبول الموازي على مستوى جميع المحافظات العراقية وتأتي خطوات الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي بشكل وبصورة الكترونية على النحو التالي:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

تسجيل اسم الطالب الرباعي

تسجيل رقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها

تسجيل المحافظة التابع اليها الطالب بالايقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة عرض النتائج لتكون على الفور امامكم النتائج معلنة بمنتهي السهولة أمام جميع الطلاب والطالبات، هذا بامكانكم مشاركتنا بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة لاستخراج نتائج القبول الموازي حتي نساعدك بالحصول عليها على الفور بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني